Sony rivoluziona il trasferimento delle immagini con il cloud

Di recente, Sony ha introdotto un aggiornamento importante alla sua piattaforma Creator’s Cloud. L’ azienda ha infatti migliorando il trasferimento delle immagini dalle fotocamere ai servizi cloud più utilizzati.

Ora i file possono essere caricati nel cloud proprietario di Sony e, poi, trasferiti direttamente su Google Drive o Adobe Lightroom. Questa funzione è disponibile su diversi modelli di fotocamere. Tra cui FX3, FX30, A1, ZV-E10II e A9III. In generale, la compatibilità riguarda tutti i dispositivi in grado di caricare immagini via Wi-Fi o tramite l’app Creator’s App, disponibile per Android, iOS e iPadOS.

Sony: più efficienza e nuove opzioni di archiviazione

Il sistema non prevede un trasferimento diretto dalla camera a Drive o Lightroom, ma sfrutta prima il cloud Sony. Questo passaggio aggiuntivo garantisce una maggiore sicurezza dei file. Poiché offre un backup automatico che tutela i fotografi da eventuali perdite di dati. Insomma, per chi utilizza più servizi cloud nel proprio flusso di lavoro, questa novità rappresenta un’ulteriore opportunità di integrazione e ottimizzazione.

Oltre al miglioramento della compatibilità con i servizi cloud, Sony ha apportato altre modifiche alla Creator’s App, aggiornandola alla versione 2.6. Tra le novità principali emergono i “trasferimenti differenziali“. Ovvero un sistema che consente di importare solo le immagini non ancora trasferite. Questo metodo permette di risparmiare tempo e ridurre il consumo energetico. Così da rendere il trasferimento più veloce ed efficiente che mai.

Anche il controllo remoto della fotocamera tramite smartphone ha ricevuto un aggiornamento. Ora, oltre a scattare a distanza, gli utenti possono modificare direttamente le impostazioni di scatto. Un vantaggio notevole soprattutto per chi lavora ed è in costante movimento. Oppure si trova in contesti in cui è necessario un controllo preciso della fotocamera.

Piccoli grandi cambiamenti

Ma non è finita qui. Sony infatti ha anche potenziato l’offerta di archiviazione su Creator’s Cloud. Tutti gli utenti ora hanno accesso gratuito a 5GB di spazio, che salgono a 25GB se utilizzano una fotocamera dell’ omonimo brand. In più sono stati introdotti nuovi piani premium con opzioni fino a 500GB. In modo da offrire una maggiore flessibilità a chi ha bisogno di spazio aggiuntivo per gestire i propri file.

Insomma, grazie a questi aggiornamenti, Sony conferma il suo impegno nel migliorare l’esperienza d’uso dei suoi dispositivi. In che modo? Integrando hardware e software per offrire soluzioni sempre più efficienti ai fotografi e ai creatori di contenuti.