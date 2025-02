Kena ASSURDO, ancora 100 GB extra con questa promo

In questi ultimi mesi l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha proposto una promozione che ha sbalordito letteralmente tutti, concorrenza compresa. Si tratta della promo che permette di ricevere ben 100 GB di traffico dati extra senza costi da aggiungere alla propria offerta scegliendo il metodo di pagamento di Ricarica Automatica. Questa promo ha evidentemente riscosso un enorme successo, tanto che l’operatore ha deciso di continuare a proporla per tutto il mese di febbraio 2025.

Kena ASSURDO, continua la super promo con 100 GB di traffico dati extra

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sembra che abbia deciso di continuare a proporre per tutto il mese di febbraio la sua super promozione. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promo che permette di ricevere ben 100 GB di traffico dati extra da aggiungere a quelli già previsti solitamente dalla propria offerta.

Il nome della promo in questione è “100 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica”. Quest’ultima sarebbe dovuta terminare qualche giorno fa, ma evidentemente gli utenti potranno ancora sfruttarla per tutto il mese. Per farlo, come già detto, sarà sufficiente scegliere come metodo di pagamento quello automatico, ovvero Ricarica Automatica. In questo modo, gli utenti riceveranno ogni mese senza costi extra 100 GB di traffico dati da aggiungere a quelli della propria offerta.

Gli utenti potranno attivare questa promo quindi fino al 28 febbraio 2025. Dopo di che, ogni mese si riceverà questo bundle, anche dopo questa data. Tuttavia, la promo in questione non è compatibile con tutte le offerte dell’operatore. In particolare, non è compatibile con le offerte dal costo inferiore ai 5 euro al mese. Tra queste, ci sono ad esempio due offerte, ovvero Kena Voce 4,99 Promo e Kena 4,99 Flash 100 Online. Entrambe hanno un costo per il rinnovo di 4,99 euro al mese, quindi non sono compatibili con la promo dei 100 GB extra. La promo non è inoltre attivabile sulle sim dove è presente Kena TIMVISION.