iPhone 17 Air, scopriamo il device nei primi render non ufficiali

La nuova famiglia iPhone 17 sarà presentata da Apple in estate ma, fino ad allora, le indiscrezioni sui flagship si susseguiranno incessantemente. Infatti, l’azienda di Cupertino sembra intenzionata a rivoluzionare la gamma di device in maniera profonda.

Oltre alle classiche novità di natura tecnica, con nuovi SoC e componenti aggiornate, Apple presenterà anche un dispositivo inedito. Il tanto chiacchierato iPhone 17 Air potrebbe fare la propria comparsa tra lo stupore generale.

Così come per la linea iPad e Mac, il nome Air caratterizzerà una soluzione estremamente compatta e leggera che favorirà la portabilità senza trascurare le prestazioni. Le potenziali caratteristiche tecniche di questo dispositivo sono state anticipate ma, sono sempre da considerarsi anticipazioni non confermate.

Alcuni designer hanno provato ad immaginare come potrebbe apparire l’atteso iPhone 17 Air, lo smartphone Apple più sottile mai realizzato

Tuttavia, in queste ore, il team di Front Page Tech ha rilasciato i primi render di iPhone 17 Air. Anche in questo caso si tratta di immagini non ufficiali ma che uniscono le principali caratteristiche tecniche emerse in questi mesi.

I designer hanno posto particolare attenzione nella resa del corpo di iPhone 17 Air sottolineando le dimensioni estremamente compatte del nuovo device Apple. Gli analisti ritengono che lo spessore del dispositivo sarà inferiore a 6 mm, una sfida ingegneristica assolutamente da non sottovalutare.

Il comparto fotografico manterrà l’isola vista sugli iPhone 16 ma sarà caratterizzato esclusivamente da un’unica ottica invece che due. Il sensore potrebbe essere da 48MP e sarà affiancato da un flash LED. Il cuore del device sarà il chipset A19 mentre il display, come precedentemente anticipato, potrebbe diventare il ProMotion a 120Hz come per tutti i modelli di nuova generazione.

Il possibile periodo di lancio sarà tra settembre e ottobre, insieme a tutti gli altri modelli della lineup iPhone 17. Non resta cha attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.