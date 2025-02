Ecco il macbook pro con Apple silicon M5

Apple potrebbe modificare la strategia di lancio e partire con un MacBook Pro entro la fine del 2025. Il tutto verrebbe accompagnato anche da Mac Mini e iMac. Invece per un upgrade dell’iPad Pro si dovrà aspettare, presumibilmente, il prossimo anno, ovvero il 2026.

Ecco tutto ciò che sappiamo a riguardo

Secondo quanto riportato dai principali mass media, Apple avrebbe già iniziato la produzione in massa dei chip M5, il tutto con la fonderia TSMC, ovvero la partner storica. Sono in programma dei notevoli e importantissimi passi in avanti dal punto di vista delle prestazioni sia della CPU sia della GPU, molto più di quanto sia successo nelle precedenti generazioni. Il tutto ha a che fare con il passaggio a un nuovo processo produttivo, che per quanto rimanga di classe 3 nm, garantisce un miglioramento del 10% nell’efficienza e del 5% nelle prestazioni a parità di architettura.

Ad ogni modo , si è particolarmente sicuri dell’aggiornamento dei MacBook Pro, mentre Mac Mini e iMac sono un pò più in dubbio. Un noto giornalista, inoltre, non esclude che iPad Pro arrivi ancora nel 2025, ma proprio sul finale d’anno. Per avere qualche chiarimento in più su com’è andato l’aggiornamento ai chip M4, elenchiamo brevemente qualche data:

iPad Pro: maggio 2024

Mac Mini: ottobre 2024

iMac: ottobre 2024

MacBook Pro (foto in apertura): ottobre 2024

MacBook Air: non ancora uscito (febbraio/marzo 2025)

Mac Studio: non ancora uscito (entro giugno 2025)

Mac Pro: non ancora uscito (entro giugno 2025)

Le previsioni del noto giornalista sono quindi sufficientemente in linea con un ciclo di aggiornamento annuale per Mac Mini, MacBook Pro e iMac, a cui Apple tende ad accodarsi anche se non in modo particolarmente fedele. Con gli iPad Pro Tim Cook e soci hanno invece applicato un ciclo più morbido, di circa 18 mesi, dato che il modello M3 non è nemmeno mai uscito, da M2 si è passati direttamente a M4. Insomma, delle novità importanti a riguardo.