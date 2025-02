Galaxy S25: migliora l’opzione “sblocco col volto”

Secondo alcuni utenti sembra che Samsung abbia apportato importanti migliorie per il sistema di sicurezza degli smartphone. In particolare, viene fatto riferimento allo sblocco con il volto introdotte dai nuovi Galaxy S25. Nonostante l’azienda sudcoreana non abbia pubblicizzato alcuna innovazione specifica, diversi utenti hanno notato un netto miglioramento nell’affidabilità e nella velocità di riconoscimento facciale.

Va chiarito sin da subito che il Galaxy S25 non introduce un avanzato sistema di riconoscimento 3D come il Face ID di Apple. Né raggiunge il livello di sicurezza biometrica di classe 3 dei Google Pixel 9. Il riconoscimento facciale di Samsung continua a basarsi su un semplice sistema 2D. Sfruttando la fotocamera frontale senza l’ausilio di sensori aggiuntivi o illuminatori a infrarossi. Ciò lo rende meno sicuro rispetto alle soluzioni concorrenti, motivo per cui non è supportato per operazioni sensibili come i pagamenti.

Galaxy S25: miglioramenti per il riconoscimento facciale

Nonostante ciò, le testimonianze degli utenti suggeriscono lo sblocco con il volto funziona meglio rispetto ai suoi predecessori. Ciò anche in condizioni di scarsa illuminazione. Su Reddit, alcuni clienti hanno segnalato che la frequenza di successo dello sblocco è nettamente aumentata. Tale fenomeno ha suscitato curiosità tra gli esperti. Ciò ha portando ad un confronto diretto tra Galaxy S24 Ultra e Galaxy S25. Secondo le analisi, i due dispositivi ottengono risultati molto simili in condizioni di luce favorevole. Ma il modello più recente sembra avere un vantaggio in ambienti meno illuminati.

La differenza, però, non sembra derivare da un cambiamento hardware. Bensì da un miglioramento software. Con la nuova interfaccia One UI 7.0, Samsung ha modificato la procedura di configurazione. In particolare, viene chiesto agli utenti di inclinare la testa verso l’alto durante la registrazione del volto. Tale piccolo accorgimento potrebbe migliorare il riconoscimento in alcune situazioni, ampliando l’angolo di cattura. Aumentando così l’affidabilità del sistema.

Si tratta di una semplice ottimizzazione che rende l’esperienza d’uso più fluida. Il fatto che Samsung non abbia menzionato alcuna innovazione ufficiale nel riconoscimento facciale conferma che non vi siano cambiamenti sostanziali. Eppure, il miglioramento percepito potrebbe essere un motivo in più per considerare il passaggio a Galaxy S25.