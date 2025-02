Google TV si prepara a diventare più intelligente

Scegliere un film o una serie TV da guardare può rivelarsi un’impresa complicata. La grande quantità di contenuti disponibili rende difficile decidere, soprattutto per le persone in genere più indecise. Google però sembra aver trovato una soluzione a questo problema. Il colosso di Mountain View, infatti, ha introdotto una nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale all’interno dell’app GoogleTV per Android.

Google TV: un’anteprima intelligente per ogni contenuto

Dopo aver testato i riassunti automatici su YouTube, la famosa multinazionale ha deciso di estendere questa tecnologia anche alla sua piattaforma di streaming. L’obiettivo è quello di offrire un’anteprima chiara e immediata di ogni contenuto. In modo da consentire agli utenti di farsi un’idea prima di avviare la visione. Si tratta quindi di un’innovazione che punta a rendere l’esperienza di utilizzo più fluida e personalizzata.

Attualmente, la nuova funzionalità è disponibile solo per un numero ristretto di persone. Probabilmente nell’ambito di una fase di test prima del rilascio globale. Essa è stata individuata nella versione 4.39.2886.720900620.9-release dell’app Google TV per Android. Chiaro segnale che il progetto è in fase avanzata.

Il sistema introdurrà un pulsante posizionato sotto l’immagine di copertina di ogni contenuto. Una volta premuto, l’utente potrà accedere a una nuova schermata con un riassunto sintetico, generato dall’intelligenza artificiale. In più, scorrendo verso destra, sarà possibile leggere recensioni e opinioni della critica. Ottenendo così una visione d’insieme più ampia prima di scegliere cosa guardare.

Oltre ai riassunti, Google ha previsto anche altri due pulsanti extra. Uno permetterà di salvare il contenuto nella propria watchlist per una visione successiva. Mentre l’altro consentirà di condividerlo con amici e familiari.

Per il momento, Google non ha ancora comunicato una data ufficiale per il rilascio di tale funzione su scala mondiale. Ad ogni modo, gli interessati, potranno scaricare le versioni più recenti dell’app GoogleTV direttamente da APK Mirror. Oppure dal GooglePlay Store per provare eventuali novità in anteprima.