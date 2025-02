Apple potrebbe aver deciso di interrompere lo sviluppo dei suoi occhiali per la realtà aumentata (AR). Un progetto che aveva suscitato grande interesse nel settore tecnologico. Tale decisione segna un importante cambiamento per l’azienda di Cupertino. Secondo indiscrezioni affidabili, le difficoltà tecniche e le incertezze commerciali avrebbero pesato sulla scelta.

Apple abbandona il progetto relativo ai suoi occhiali AR

L’azienda di Cupertino intendeva creare un dispositivo utile e pratico. In grado di proiettare informazioni digitali direttamente nel campo visivo dell’utente. A differenza del Vision Pro, tali occhiali sarebbero stati pensati per un utilizzo quotidiano. Grazie alla loro capacità di integrarsi con l’ecosistema Apple. Un aspetto innovativo del progetto riguardava l’integrazione di particolari lenti. Quest’ultime sarebbero in grado di modificare la propria tonalità. Ciò in base all’attività dell’utente. Una funzione che potrebbe migliorare l’interazione degli utenti con la tecnologia. Sembra però che i test interni non avrebbero soddisfatto le aspettative di Apple. Portando alla decisione di accantonare lo sviluppo.

L’abbandono degli occhiali AR di Apple apre nuovi spazi ai concorrenti. In particolare a Meta. L’azienda di Zuckergerg, ad esempio, ha già ottenuto un buon riscontro con i suoi occhiali smart realizzati in collaborazione con Ray-Ban.

La scelta di Apple solleva interrogativi sul futuro della realtà aumentata nel panorama dell’azienda di Cupertino. Il Vision Pro, pur essendo un dispositivo avanzato, ha registrato vendite inferiori alle aspettative. Segno che il mercato dei visori e degli occhiali AR è ancora in una fase di maturazione. Apple potrebbe ora concentrarsi su dispositivi più consolidati. O, in alternativa, esplorare nuove strategie per il settore della realtà estesa. Inoltre, è utile sottolineare che, nonostante la battuta d’arresto, è probabile che Apple non rinuncerà definitivamente alla progetto. L’azienda ha spesso dimostrato di saper attendere il momento giusto per rilasciare nuovi dispositivi. Dunque, Apple potrebbe tornare con una nuova proposta quando la tecnologia sarà più matura e il mercato più ricettivo.