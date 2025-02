RTX 5070: probabilmente sarà posticipata a marzo

Recentemente la nota azienda californiana ha annunciato al mondo la sua ultima generazione di schede video, parliamo della serie RTX 50, nel farlo ovviamente a presentato le schede top di gamma e poi ha anche annunciato le schede medie di gamma, in primis ha lanciato sul mercato le due GPU di fascia alta e ora molto presto sarà il turno delle schede medie di gamma, tantissimi utenti stanno aspettando l’arrivo di questi nuovi modelli dal momento che avranno un prezzo decisamente più accessibile rispetto alle due sorelle maggiori, nello specifico dovrebbero arrivare le schede RTX 5070 ed RTX 5070 TI, a quanto pare, però per il primo modello di queste ultime due dovremmo attendere un pochino di più, una recente voce di corridoio diffusa dal noto Insider MEGAsizeGPU annuncia che probabilmente assisteremo ad un posticipo per quanto riguarda il lancio del modello indicato.

Posticipo legato al mercato

In base alle voci di corridoio, sembra che l’azienda abbia intenzione di posticipare il lancio del suo modello base per quanto riguarda la fascia media per ragioni legate al mercato, nello specifico sembra infatti che l’azienda voglia prepararsi e avere scorte in quantità per alimentare un mercato decisamente importante, tali consapevolezza nasce da quanto accaduto recentemente con i modelli top di gamma che sono andati letteralmente a ruba, di conseguenza l’azienda non vuole trovarsi impreparata dal momento che le schede medie di gamma saranno quelle più richieste poiché annoverano la fascia di utenza più ampia, come se non bastasse a suffragare questa ipotesi e ad alimentare questa teoria sta il fatto che nel medesimo periodo AMD lancerà le sue schede di fascia media RX 9000, di conseguenza risultare competitivi e essenziale per evitare di perdere quote di mercato e allo stesso tempo riuscire a sottrarne altre proprio alla diretta rivale.

Di conseguenza il lancio di questo modello sarà previsto per inizio marzo e non più per metà febbraio, secondo le indiscrezioni tale posticipo riguarderà solo il modello 5070 e non il modello TI.