Nintendo Switch 2 si potrà usare al contrario

Recentemente Nintendo ha mostrato al mondo con un piccolo trailer di presentazione la sua prossima console in arrivo a marzo o aprile, ovviamente stiamo parlando di Switch 2, il trailer di per sé non c’è permesso di capire troppo del nuovo prodotto in arrivo ma laddove non è arrivata a Nintendo, stanno arrivando le varie voci di corridoio, da tantissimi mesi ormai tutto ciò che sappiamo in merito il prodotto in questione lo dobbiamo più per l’appunto a queste voci che all’azienda stessa che sta mantenendo un alone di mistero attorno ad essa a tratti inspiegabile.

Recentemente, ad esempio, siamo venuti a conoscenza della possibilità di utilizzare i due controller come mouse e oggi vi parliamo di un’altra opzione che probabilmente sbarcherà con la nuova console decisamente interessante e che riguarda sia quest’ultima sia per l’appunto i due controller.

Si potrà usare al contrario

Analizzando un brevetto di Nintendo in merito switch due emerge come la console si potrà utilizzare al contrario, nello specifico ciò è reso possibile dall’attacco magnetico che tiene uniti i due controller al corpo principale della console, sembra infatti che staccandoli sarà possibile riposizionarli al contrario, ovvero posizionare quello arancione al posto di quello blu e quello blu al posto di quello arancione, ovviamente ciò per mantenere inalterata la facciata della console in questione porterà i due controller a ruotare di 180° e dunque a risultare capovolti.

Ciò risulterà molto utile per quanto riguarda l’orientamento di quest’ultima nei confronti del giocatore, dal momento che consentirà di posizionare ad esempio il Jack da 3,5 mm nella posizione ritenuta più comoda dal giocatore, quest’ultimo infatti è uno solo e potrà essere posizionato o in alto o in basso, ovviamente a ruotare tutta l’interfaccia grafica ci penserà il software interno installato da un Nintendo.

Tutto ciò denota come l’azienda si sta impegnando per offrire ai giocatori una console flessibile e interattiva, andando a eliminare le limitazioni che caratterizzavano il modello precedente.