Xbox Game Pass, altri 9 giochi lasceranno presto il catalogo

Come ogni mese, il colosso americano Microsoft continua ad aggiornare il suo catalogo di videogiochi disponibili per i suoi abbonati ai vari servizi. Tra questi, c’è l’abbonamento a Xbox Game Pass che include ogni mese tanti videogiochi di rilievo. Tuttavia, ogni mese l’azienda elimina dal catalogo altrettanti titoli per fare spazio a quelli nuovi . L’azienda, in particolare, ha da poco comunicato l’imminente eliminazione dal catalogo di 9 titoli. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xbox Game Pass, altri 9 titoli lasceranno a breve il catalogo dell’azienda

In questi ultimi giorni il colosso americano Microsoft ha comunicato l’imminente addio di altri videogiochi dal catalogo reso disponibile su Xbox Game Pass. Come già accennato in apertura, infatti, ogni mese viene aggiornato questo catalogo con l’aggiunta di nuovi titoli di rilievo, ma questo comporta necessariamente l’eliminazione di altri titoli. Un paio di settimana fa erano stati annunciati già i nomi di alcuni videogiochi in uscita, ma ora abbiamo la lista che sembra essere quella completa.

Si tratta di videogiochi che sono stati disponibili fino ad ora sia su console sia su PC. Secondo quanto è stato riportato dall’azienda in queste ore, i titoli un questione non saranno più disponibili per gli abbonati al servizio Xbox Game Pass a partire dalla giornata del prossimo 28 febbraio 2025.

Xbox Game Pass – titoli in uscita dal catalogo a febbraio 2025

F1 22

GRIS

Maneater

PAW Patrol World

Space Engineers

Warhammer 40,000: Boltgun

Wo Long: Fallen Dynasty

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

Come è possibile osservare, si tratta in alcuni casi di videogiochi noti anche di un certo spessore, come ad esempio Yakuza 3 Remastered e Yakuza 4 Remastered. In ogni caso, il consiglio è di provare questi videogiochi sulla propria console prima che non siano più disponibili sul catalogo. In ogni caso, ricordiamo che il colosso Microsoft rende spesso disponibile su Xbox Store tantissimi videogiochi di rilievo in offerta.