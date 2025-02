Huawei innova con il nuovo MatePad Pro 13.2″ e altri device stupefacenti

Con il lancio globale, Huawei ha presentato il MatePad Pro 13.2″, un tablet che sfida le convenzioni, offrendo un’esperienza unica per professionisti e creatori di contenuti. Grazie al display PaperMatte OLED flessibile, riduce i riflessi e offre colori realistici, elevando la qualità visiva a livelli superiori. Con una risoluzione 2.8K, 1000 nit di luminosità e un design sottile e leggero, il tablet è creato per chi cerca un dispositivo potente ma comodo da portare sempre con sé. Ma non è solo il display a impressionare. La HUAWEI Smart Magnetic Keyboard rende la digitazione simile a quella di un PC, migliorando la produttività. Grazie all’applicazione GoPaint, il tablet stimola la creatività, mentre la batteria da 10.100 mAh consente un utilizzo prolungato. Huawei ha pensato a tutto, dalla potenza alla versatilità. Il MatePad Pro 13.2″ non è infatti anche altamente efficiente, grazie alla sua batteria e alla ricarica HUAWEI SuperCharge, che consente di caricare il tablet in soli 65 minuti. Con un sistema di raffreddamento innovativo, le prestazioni restano stabili anche nelle sessioni intense. La sicurezza è garantita dal sensore di impronte digitali laterale, per un accesso rapido e sicuro. È chiaro: con il MatePad Pro 13.2″, il tablet diventa una vera e propria estensione del PC.

Il nuovo smartphone pieghevole in tre parti

Oltre al tablet, Huawei ha presentato anche il HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN, il primo smartphone trifold, ultra-sottile e con un display da 10,2 pollici. La precisione avanzata della cerniera assicura che il dispositivo si pieghi sia verso l’interno che verso l’esterno, permettendo una navigazione orizzontale e verticale senza pari. Con uno spessore di soli 3,6 mm, è lo smartphone pieghevole più sottile mai creato. Il sistema Advanced Precision Hinge e il vetro ultra-grande, infatti, garantiscono una resistenza senza pari. La fotocamera Ultra Aperture XMAGE permette poi scatti estremamente professionali anche a distanza. Non si ha solo solo altissima tecnologia, ma anche design innovativo. Huawei ha inoltre stupito con HUAWEI FreeArc, gli auricolari open-ear con un design ergonomico e bassi potenti. Certificati IP57, sono resistenti all’acqua, ideali per gli sportivi. La qualità del suono è ottimizzata grazie alla tecnologia avanzata, offrendo un’esperienza audio unica.

Benessere e design con HUAWEI Band 10

HUAWEI Band 10 si fa spazio nel mondo del benessere, con funzioni avanzate di monitoraggio del sonno. La tecnologia dell’Enhanced Sleep Health Assistant fornisce dati personalizzati per migliorare la qualità del riposo. Con il suo design elegante e materiali anallergici, il Band 10 è il perfetto compagno per ogni giorno. Huawei continua a rivoluzionare la tecnologia, offrendo dispositivi che migliorano la produttività, la creatività e il benessere degli utenti. In un mondo in cui l’innovazione è la chiave, Huawei è pronta a scrivere il futuro.