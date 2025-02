TIM stuzzica gli ex clienti, super promo con 150 GB in 5G

Ogni tanto gli utenti decidono di cambiare operatore telefonico, alla ricerca della migliore offerta possibile. Per questo motivo, capita che gli operatori telefonici italiani cerchino di convincere i propri utenti a tornare con delle promozioni dedicate. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore TIM sta stuzzicando l’attenzione dei suoi ex clienti. Sta infatti proponendo di tornare attivando un’offerta davvero sorprendente e che arriva ad includere fino a ben 150 GB di traffico dati con connettività 5G. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

TIM stuzzica i suoi ex clienti con la super offerta TIM Power Iron New

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM sta tentando i suoi ex clienti con l’attivazione di un’offerta mobile davvero super. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata TIM Power Iron New. Si tratta di un’offerta estremamente conveniente, grazie al suo costo per il rinnovo mensile decisamente contenuto e grazie al suo bundle messo a disposizione.

Nello specifico, con questa offerta gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati ma non solo. La cosa interessante è che gli utenti potranno utilizzarli per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, gli utenti avranno anche a disposizione ogni mese fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti per chiamare tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Come già detto, il bundle messo a disposizione è davvero ricco. Nonostante ciò, gli utenti che la attiveranno dovranno sostenere una spesa comunque bassa pari a soli 6,99 euro al mese. Gli utenti potranno eventualmente scegliere se pagare tramite credito residuo oppure con il metodo di pagamento di TIM Ricarica Automatica. Per avvisare i suoi ex clienti selezionati, l’operatore ha deciso di avviare una nuova campagna SMS. Ricordiamo tuttavia che si tratta di un’offerta speciale dedicata, per l’appunto, a chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali.