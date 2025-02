ho. Mobile presenta 200 GB in 5G ogni mese: il prezzo è folle

Sono i gestori virtuali a guadagnarsi sempre il palcoscenico principale quando si tratta di telefonia mobile. L’obiettivo è quello di portare via utenti agli altri operatori, i quali hanno scandito per lungo tempo gli attimi più importanti del mondo della telefonia. Il gestore virtuale ho. Mobile ha introdotto una nuova offerta che include 200 GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti e SMS senza limiti. Il tutto a un prezzo di 9,99€ al mese, garantito per sempre. Questa promozione segna un passo avanti per l’operatore, che finora non aveva ancora integrato il 5G nelle sue tariffe.

Costo e attivazione sono dei punti di vantaggio per ho. Mobile: SIM fisica o eSIM

Per attivare l’offerta, il costo iniziale varia in base all’operatore di provenienza, partendo da 2,99€ una tantum. In alternativa, è possibile scegliere la eSIM al costo di 1,99€, una soluzione che consente di attivare il servizio immediatamente, senza dover attendere la consegna della SIM fisica a casa o ritirarla in edicola.

Se si preferisce la SIM tradizionale, l’attivazione può essere completata anche tramite SPID, un’opzione che semplifica il processo senza bisogno di caricare documenti manualmente.

WhatsApp diventa perfetto per l’assistenza clienti

Un’altra novità riguarda il supporto clienti. ho. Mobile ha introdotto un servizio di assistenza tramite WhatsApp, offrendo un canale di comunicazione più rapido e diretto per risolvere eventuali problemi o richiedere informazioni.

Un’offerta competitiva nel panorama 5G: ho. Mobile ora non ha più difetti

L’inclusione del 5G e i 200 GB di traffico dati rendono questa proposta una delle più interessanti nella fascia sotto i 10€ al mese. Il prezzo fisso e la flessibilità nella scelta tra SIM fisica ed eSIM aggiungono valore a una promozione che punta a soddisfare sia chi desidera una connessione veloce, sia chi cerca un’alternativa economica con tanti giga disponibili.

Questa nuova iniziativa conferma l’impegno di ho. Mobile nel migliorare le proprie offerte, introducendo finalmente il 5G e semplificando l’esperienza utente con soluzioni digitali più immediate.