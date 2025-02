Vodafone Silver è la scelta giusta: a febbraio ecco fino a 200 GB

Il rosso è il colore di Vodafone, gestore che domina anche in Europa oltre all’Italia. Secondo le ultime evidenze, sono tornate disponibili delle soluzioni che già tempo fa erano piaciute tanto al pubblico e che ora hanno come intento principale e quello di rubare utenti a Iliad e ai gestori virtuali. La grande qualità è sicuramente articolo di questa azienda, che da sempre si dimostra una delle migliori dal punto di vista della ricezione e del servizio clienti.

Vodafone ha lanciato due nuove offerte pensate per chi arriva da Iliad o da operatori virtuali. Si tratta di Silver 100 e Silver 150, due tariffe con minuti illimitati, 200 SMS e tanti GIGA in 4G, a un prezzo bloccato nel tempo.

Vodafone sceglie le Silver e come al solito domina su tutti

Come i mese scorso, le Silver tornano disponibili con gli stessi prezzi e con gli stessi contenuti. Ecco i dettagli:

Vodafone Silver 100 : 100 GB in 4G , minuti illimitati e 200 SMS ad un prezzo di soli 7,99€ al mese ;

: 100 GB in , minuti illimitati e 200 SMS ad un prezzo di soli ; Vodafone Silver 150: 150 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS al prezzo di 9,99€ al mese.

Entrambe hanno un costo scontato per il primo mese, pari a 5€, offrendo così un risparmio iniziale per chi attiva la promozione.

Scegli SmartPay e Vodafone ti regala 50 GB extra ogni mese gratis

Chi non ha mai sentito parlare del celebre servizio di ricarica automatica e gratuita chiamato SmartPay, dovrebbe sicuramente dargli uno sguardo. Scegliendolo gratis, gli utenti Vodafone possono aggiungere 50 GB in più alle due offerte citate poco più in alto, aumentandone così in maniera netta il contenuto.

Le offerte in questione comunque non sono destinate a tutti in quanto l’obiettivo di Vodafone è quello di fronteggiare e battere i grandi rivali sul mercato. Questi ovviamente rispondono al nome di Iliad e di tutti i gestori virtuali che da tempo stanno ottenendo grandi soddisfazioni.