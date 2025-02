Ferrari 499P, svelata la livrea 2025 dell’Hypercar che correrà nel WEC

Ferrari ha annunciato la nuova livrea della 499P che verrà usata dalle vetture numero 50 e 51 nella stagione 2025 del FIA WEC. La vettura del Cavallino Rampante inizia questa nuova stagione agonistica con altissime ambizioni.

Le due vittorie consecutive alla 24 Ore di Le Mans, con la prima ottenuta nell’anno del rientro nella massima competizione della categoria endurance, non bastano più. L’obiettivo dichiarato della squadra è quello di continuare a vincere nella gara di durata più importante al mondo ma anche puntare ad entrambi i titoli iridati Costruttori e Piloti.

La nuova livrea della 499P rappresenta una voglia di continuità nel rendere immediatamente le vetture in gara, ma anche distinguersi con elementi unici. La colorazione resta rossa, nel rispetto della tradizione del Cavallino Rampante ma con una tonalità più scura.

Inoltre, la combinazione cromatica con elementi in Giallo Modena viene presa in prestito dalle precedenti generazioni ma con modifiche per rendere la vettura unica in questa stagione. Pur mantenendo la fascia obliqua di colore giallo, elemento distintivo sin dall’esordio, la firma colorata viene ripresa anche sui side pod laterali.

I designer hanno studiato questa soluzione per dare maggiore dinamismo alla vettura e per sottolineare le forme scolpite in galleria del vento. Il team ha voluto creare una continuità stilistica anche con le monoposto Formula 1, quindi possiamo interpretare questa livrea come un assaggio di quella che vedremo sulla monoposto guidata da Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Le due 499P saranno affidate rispettivamente a Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen che siederanno dietro il volante della 499P numero 50 mentre Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi guideranno la numero 51.

Il debutto della vettura in pista è atteso al Lusail International Circuit, pista che ospiterà il Prologo della stagione FIA WEC 2025 dal 21 al 22 febbraio. Il primo appuntamento ufficiale sarà la 1812 KM del Qatar prevista per il 28 febbraio.