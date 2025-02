Nintendo Switch 2: alcuni utenti potrebbero averla già in mano

Uno dei prodotti tra i più attesi dell’anno risulta essere senza dubbio Nintendo Switch 2, la console dell’azienda giapponese si sta facendo attendere da ormai parecchio tempo e attorno a quest’ultima legge un alone di mistero davvero inspiegabile, la casa di Kyoto infatti sta tenendo tutte le informazioni dentro le proprie mura in quella che sembra una riservatezza a dir poco inspiegabile, a diffondere però le info tanto desiderate da tutta la community ci stanno pensando i vari rumors e i leaker che piano piano stanno diffondendo un sempre crescente numero di informazioni ogni giorno.

Alcuni leaker sembrano avere già la console mano

L’indiscrezione più recente emersa nelle ultime ore sembra rafforzare quanto descritto sopra, a quanto pare un noto utente già famoso per aver distribuito i file CAD della console sembra essere entrato in possesso, tramite il mercato nero, di un modello definitivo e funzionante di Nintendo switch due, l’utente in questione porta il nickname di Xiaohongshu, il quale in base all’indiscrezioni è riuscito a mettere le mani su un prodotto venduto al mercato nero e sottratto da uno degli ingenti stock che l’azienda si sta impegnando a produrre.

Questa notizia sembra effettivamente plausibile per vari motivi, in primis quest’utente è sempre riuscito ad accaparrarsi informazioni ufficiali e rivelatesi poi corrette nel corso del tempo, in più tutto quanto andrebbe a confermare quanto dichiarato da Nintendo che si sta impegnando fortemente ad avere ingenti scorte di prodotto in modo da evitare il fenomeno di bagarinaggio legato alla scarsità di elementi presenti sul mercato, l’azienda infatti non vuole che si ripeta quanto accaduto con le altre console da salotto risultate introvabili e dunque divenute vittime di sciacallaggio da parte dei bagarini.

Ovviamente questa sarebbe una notizia a dir poco devastante per Nintendo che si sta impegnando per mantenere quanto più riservo possibile sulle informazioni legate all’hardware e alla lineup del prodotto, di quest’ultimo infatti sappiamo veramente poco al punto che non si conosce nemmeno l’interfaccia grafica presente all’interno della sua home, tutto ovviamente fa parte di una strategia della casa di Kyoto per mantenere alto l’interesse.