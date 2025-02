Nothing Phone (3a), il CEO svela il SoC scelto per il device

Il debutto ufficiale del Nothing Phone (3a) è previsto per il 4 marzo in occasione del MWC 2025. In attesa che il keynote permetta di conoscere le caratteristiche tecniche complete del dispositivo Carl Pei, CEO dell’azienda, ha deciso di rilasciare una serie di dichiarazioni volte ad aumentare l’interesse verso l’atteso device.

Il CEO ha confermato tramite X (ex Twitter) che il device sarà spinto da un System-on-Chip realizzato da Qualcomm. Nel cinguettio si legge: “Sono felice di annunciare che torniamo alla serie Qualcomm Snapdragon con il Phone (3a). Rispetto al Phone (2a) Plus, avrà una CPU più veloce del 25% e una NPU più veloce del 72%“.

Sebbene non sia stato condiviso con precisione quale sarà il chipset, grazie ad alcune nuove indiscrezioni possiamo determinarlo. Il Nothing Phone (3a) sarà basato sul SoC Snapdragon 7s Gen 3 che garantirà un interessante incremento prestazionale rispetto al precedente modello.

Carl Pei, CEO di Nothing, ha confermato che il Phone (3a) sarà spinto da un SoC Qualcomm Snapdragon più veloce e prestazionale del chipset utilizzato per la scorsa generazione

Considerando che sulla precedente generazione il SoC equipaggiato era il MediaTek Dimensity 7200 Pro, il cambiamento è notevole. Il vantaggio di adottare il chipset Qualcomm non sarà esclusivamente in termini di prestazioni pure ma, soprattutto in relazione alle applicazioni supportate dall’Intelligenza Artificiale. Grazie alla NPU più performante, sarà possibile migliorare la resa dell’IA integrata nelle app di sistema o dei produttori di terze parti.

Purtroppo, l’azienda e il CEO non hanno condiviso ulteriori dettagli sul device. Stando a quanto trapelato fino ad oggi, la famiglia Nothing Phone (3a) sarà composta da due modelli distinti in variante base e Pro.

Le differenze sostanziali tra i due dispositivi dovrebbero risiedere nella dimensione della batteria e nel comparto fotografico ma, al momento, non ci sono conferme a riguardo. Non resta che attendere maggiori dettagli che, certamente, verranno rilasciati nel corso dei prossimi giorni.