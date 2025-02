Google rivoluziona il rilevamento dell’apertura nei Pixel Fold

Gli smartphone pieghevoli di Google stanno per ricevere un’importante novità con l’arrivo di Android 16. La Beta 2 del sistema operativo, di recente, ha rivelato un miglioramento importante nella rilevazione dello stato di apertura e chiusura dei Pixel Fold. Questa innovazione è stata pensata per risolvere un problema che ha creato disagi a molti utenti. Ovvero l’interferenza degli accessori magnetici.

Google introduce un aggiornamento che migliora l’esperienza d’uso

Fino ad ora, i Pixel Fold di Google hanno utilizzato sensori ad effetto Hall per stabilire se il dispositivo fosse aperto o chiuso. Questi però risultano essere sensibili ai campi magnetici generati da alcuni accessori. Come, ad esempio, gli anelli MagSafe di terze parti. In alcuni casi, il telefono interpretava erroneamente la presenza di questi accessori come una chiusura dello smartphone, spegnendo temporaneamente lo schermo. Questo inconveniente ha reso l’esperienza d’uso meno fluida. Specialmente per chi utilizza cover o altri articoli con magneti integrati.

Per risolvere il problema, Google ha sviluppato la funzione “robust open/close detection”. La quale promette un rilevamento più preciso e affidabile. I dettagli tecnici non sono ancora stati divulgati, ma si sa che essa sarà disponibile nel menu delle impostazioni. L’esistenza di questa nuova funzione è stata scoperta dalla redazione di 9to5google durante i test della Beta 2 di Android 16. Gli sviluppatori hanno ricevuto una notifica che invitava ad attivare la nuova impostazione mentre utilizzavano il software sui loro dispositivi.

Anche se inizialmente il sistema è stato rilevato sul Pixel 9 Pro Fold, è probabile che poi sarà esteso anche ai modelli precedenti. Come il PixelFold originale. Questo aggiornamento rappresenta un passo avanti importante nel miglioramento dell’esperienza d’uso dei telefoni pieghevoli. Poiché garantisce una maggiore affidabilità e riduce il rischio di spegnimenti improvvisi dello schermo.

Insomma, con Android16, Google dimostra ancora una volta il suo impegno nel migliorare i propri dispositivi. Ascolta infatti il feedback dei suoi utilizzatori e introduce soluzioni concrete ai problemi riscontrati. Il rilevamento più accurato dell’apertura e chiusura dei Pixel Fold potrebbe quindi rendere l’interazione con questi cellulari ancora più intuitiva e priva di inconvenienti.