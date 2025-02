Chrome per Android si aggiorna: arriva la funzione di ricerca tra le schede aperte

Google sta implementando una nuova funzione su Chrome per Android che permette agli utenti di cercare tra le schede aperte in modo rapido ed efficace. Questa novità migliora la gestione della navigazione, soprattutto per chi tiene molte schede attive contemporaneamente.

Come funziona la ricerca tra le schede?

Con il nuovo aggiornamento, Google introduce un campo di ricerca all’interno del menu delle schede aperte. Gli utenti potranno digitare parole chiave per trovare rapidamente una scheda specifica, senza dover scorrere manualmente tra tutte le pagine attive.

Questa funzionalità si rivela particolarmente utile per chi ha decine di schede aperte e spesso fatica a ritrovare un determinato contenuto. Scrivendo un termine correlato al titolo o all’URL della scheda, Chrome evidenzierà subito i risultati pertinenti, rendendo il recupero delle informazioni molto più veloce.

La gestione delle schede su Chrome per Android è spesso stata un punto critico, soprattutto rispetto alla versione desktop, dove funzioni simili erano già presenti da tempo. Questo aggiornamento avvicina l’esperienza mobile a quella desktop, migliorando l’organizzazione delle schede aperte e offrendo agli utenti una soluzione più intuitiva per ritrovare rapidamente le pagine visitate. Questa novità si aggiunge alle recenti ottimizzazioni di Chrome per Android, che puntano a migliorare l’esperienza di navigazione su dispositivi mobili, rendendola più veloce e intuitiva.

L’aggiornamento con la ricerca tra le schede è già in fase di rollout graduale, il che significa che alcuni utenti potrebbero già trovarlo attivo nelle proprie versioni di Chrome. La distribuzione completa avverrà nelle prossime settimane e la funzione sarà inclusa nelle versioni più recenti dell’app, senza la necessità di attivazioni manuali.

Per verificare se la funzione è già disponibile, gli utenti possono aggiornare Chrome tramite il Google Play Store e controllare il menu delle schede aperte. Fra le altre cose, vi segnaliamo che il browser presto verrà dotato di nuove incredibili funzionalità legate a Gemini.