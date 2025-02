Li Auto, moduli di potenza SiC sui futuri modelli

Quando si parla di settore automotive sono tante le novità che nel corso degli anni le aziende costruttori riescono a proporre sui veicoli grazie ad un lungo e dettagliato lavoro portato avanti da team di esperti. E’ il caso del produttore cinese di auto elettriche ben noto con il nome di Li Auto. Nelle scorse ore non ha fatto altro che attirare l’attenzione il recente annuncio del costruttore, che riguarda l’avvio della produzione dei propri azionamenti elettrici con tecnologia SiC.

Non a caso, dunque, Li Auto darà avvio ad una produzione del tutto importante dati che tali componenti saranno parte integrante dei prossimi modelli completamente elettrici del marchio cinese. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi dall’azienda.

Li Auto: al lavoro su moduli di potenza in carburo di silicio

Novità come quella annunciata dall’azienda cinese Li Auto non possono certamente passare inosservate. Sempre più spesso si sente parlare di nuove tecnologie che puntano a migliorare l’efficienza dei veicoli e, proprio per questo motivo, anche Li Auto ha deciso di dare il proprio contributore per offrire agli utenti veicoli in grado di offrire un’esperienza di guida ottimale.

Non dobbiamo dimenticare che l’azienda cinese, grazie alla gamma composta dai crossover L6, L7, L8 e L9, ha tentato di affermarsi nel mercato dei veicoli BEV. I risultati non equivalenti a quelli sperati inizialmente, però, hanno spinto l’azienda a continuare a lavorare su nuove soluzioni.

Con l’obiettivo di rilanciare la propria strategia nel settore BEV, dunque, Li Auto prevede di portare sul mercato tre nuovi modelli elettrici nel corso del 2025, modelli che andranno a costituire la i-Series. Secondo quanto diffuso, il nuovo modulo di potenza SiC sviluppato internamente sarà implementato in questi nuovi modelli migliorandone l’efficienza energetica, riducendo i consumi e aumentandone la potenza.