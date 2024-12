Il Campionato Mondiale di Formula 1 si è appena concluso ma i vari team sono già impegnati nel preparare al meglio la prossima stagione. Scuderia Ferrari vuole ripartire immediatamente per puntare al titolo piloti e costruttori e, per farlo, avrà bisogno di una monoposto competitiva.

La nuova vettura verrà svelata ufficialmente il prossimo 19 febbraio 2025. A confermarlo è la stessa Casa di Maranello con un post sui propri canali social. L’annuncio arriva con ampio anticipo rispetto al solito in quanto ma c’è un motivo.

Il lancio della monoposto del prossimo anno sarà particolare e avverrà in un modo inedito in quanto suddiviso in due fasi. Il 18 febbraio, in occasione dei 75 anni della Formula 1, tutte le squadre che parteciperanno al Campionato Mondiale sveleranno le livree da utilizzare nella prossima stagione. La presentazione in contemporanea delle livree è un evento unico che avverrà per la prima volta nella storia della massima competizione motoristica.

Scuderia Ferrari è pronta a riaccendere i motori, appuntamento è fissato per il 19 febbraio per la presentazione della nuova monoposto

Il giorno successivo, il 19 febbraio, Scuderia Ferrari presenterà la monoposto di Maranello. Il Cavallino Rampante non ha voluto mancare a questa tradizione che da sempre regala il primo momento di gioia ai Tifosi in tutto il mondo.

Considerando il doppio evento a distanza di un giorno, possiamo immaginare che il 18 verrà mostrata una concept car o la SF-24 con i colori 2025. Con questo secondo appuntamento, invece, sarà possibile ammirare le linee e le forme della vettura che scenderà in pista in occasione della prima gara dell’anno prevista a marzo.

Le dinamiche e le modalità della presentazione ufficiale non sono ancora note, ma possiamo aspettarci un evento unico e speciale. In attesa di ulteriori comunicazioni da Scuderia Ferrari e dalle altre squadre, non resta che attendere l’inizio della stagione 2025 che si preannuncia molto interessante.