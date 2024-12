Nel settore delle automobili supersportive l’Italia gioca un ruolo fondamentale con alcune sue auto e ci sono quelle che escono da una fabbrica a Sant’Agata Bolognese, fondata nel 1963, ovvero le sportive di Lamborghini.

Queste auto appassionano anche alcune tra le principali aziende di tuning, infatti vanno ad occupare una posizione di rilievo nel portafoglio prodotti di Mansory. Con il programma Mansory Initiate, l’azienda tedesca di tuning presenta una gamma di personalizzazioni per la Lamborghini Revuelto.

Mansory Initiate, inoltre, presenta un nuovo paraurti anteriore con alette laterali che migliorano significativamente la deportanza sull’asse anteriore, oltre che ad aggiungere uno spiccato senso di sportività alla vettura. Il frontale viene completato da un cofano anteriore interamente in carbonio a vista.

Nella sezione laterale spiccano minigonne dal design rinnovato con deflettori d’aria integrati e prese d’aria laterali per il raffreddamento del motore, realizzate anch’esse in carbonio.

Questo programma specifico e straordinario presenta un nuovo design di cerchi forgiati “FV.10”: questi cerchi, straordinariamente leggeri, presentano dimensioni di 10×21 per l’asse anteriore e 12.5×22 per l’asse posteriore. Sono abbinati a pneumatici ad alte prestazioni, rispettivamente di misure 265/30 ZR21 e 355/25 ZR22, garantendo eccellenti capacità dinamiche laterali e una stabilità direzionale ottimale anche alle velocità più elevate.

Ecco le specifiche tecniche

Al posteriore si trova un diffusore predominante, anch’esso ridisegnato, che permette un’ottima gestione del flusso d’aria sotto il veicolo e, in combinazione con lo spoiler posteriore estendibile, contribuisce all’aumento della deportanza sull’asse posteriore.

Entrambi i componenti al posteriore sono realizzati anch’essi in carbonio a vista.

L’abitacolo della Revuelto con il programma Mansory Initiate è interamente personalizzabile in ogni dettaglio, consentendo ai clienti di adattarlo completamente ai propri gusti e preferenze. Questo approccio permette di raggiungere il massimo livello di esclusività e personalizzazione anche negli interni del veicolo.

Le numerose modifiche a livello estetico vengono accompagnate da diverse migliorie alla trasmissione, che includono cambiamenti, sottili, ma comunque molto efficaci per incrementare le prestazioni. Il motore centrale V12 aspirato da 6,5 litri passa dai 825 CV e 725 Nm di serie, agli 880 CV e 760 Nm che, combinati ai tre motori elettrici permettono di arrivare a una potenza complessiva di 1.070 CV.

Gli interventi per l’incremento delle prestazioni sono stati realizzati esclusivamente sul motore a combustione interna dagli ingegneri del reparto motori di Mansory, lasciando invariato il sistema di trazione elettrica. Questa scelta preserva la manovrabilità, l’eccezionale reattività del motore originale e l’armonia complessiva del sofisticato sistema di propulsione ibrida. Le prestazioni ottenute posizionano il Mansory Initiate al vertice della categoria delle supersportive. Il veicolo è in grado di raggiungere una velocità massima di 354 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 2,4 secondi. Insomma, delle migliorie davvero significative.