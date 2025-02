Truffa su WhatsApp: attenzione alle videochiamate ingannevoli

WhatsApp è ormai da tempo nel mirino dei truffatori. Ogni giorno, infatti, vengono messi a punto nuovi metodi per ingannare le persone. Così da potersi appropriare delle loro informazioni personali. Proprio di recente, un nuovo tipo di truffa sta preoccupando gli esperti di cybersicurezza. Si tratta di quella che sfrutta le videochiamate. L’obiettivo dei malintenzionati è quello di riuscire ad ottenere il codice di verifica dell’account WhatsApp di qualcuno per poterlo rubare. Per poi cambiare la password e accedere ai dati sensibili della vittima.

Come proteggersi dalle truffe su WhatsApp: segnali da tenere d’occhio

Questa truffa, ancora una volta, si basa sul social engineering. Ovvero una tecnica in cui i truffatori manipolano il malcapitato del momento per ottenere informazioni confidenziali. Ma vediamo come funziona. I criminali avviano una videochiamata tramite WhatsApp, spesso presentandosi come un supporto tecnico o un contatto che si ha in comune. Durante la conversazione, chiedono di cliccare su un pulsante che appare nell’interfaccia di condivisione dello schermo.

Questo gesto, che sembra innocuo, consente ai truffatori di rubare i dati privati della persona. In questo modo, essi avranno libero accesso a foto, messaggi e registrazioni audio. In più possono persino impossessarsi di password e credenziali di accesso e manipolare tutto.

Le truffe su WhatsApp, anche se sempre più sofisticate, possono essere riconosciute grazie ad alcuni indicatori facilmente individuabili. In genere, i truffatori cercano di creare un senso di urgenza. Ad esempio, potrebbero chiedere alla vittima di cliccare immediatamente su un link, fornire i propri dati di login o effettuare un pagamento.

Un altro elemento che dovrebbe suscitare sospetti è la presenza di errori grammaticali o ortografici. Ancora, è fondamentale prestare attenzione al numero di telefono del mittente. In quanto spesso i cyber-criminali utilizzano numeri provenienti da Paesi stranieri. Quali la Nigeria, l’Indonesia o la Thailandia. Quindi se il numero non sembra familiare o se la comunicazione appare sospetta, è meglio non rispondere. Ma soprattutto segnalare immediatamente l’incidente. Essere informati e vigilanti è la miglior difesa contro queste truffe sempre più raffinate. Se si ricevono messaggi strani o inusuali, è sempre meglio evitare di interagire con il contenuto.