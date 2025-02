Goku chiede soldi su WhatsApp: una truffa che ha ingannato alcune persone

Negli ultimi giorni, una nuova truffa sta circolando su WhatsApp e altre piattaforme di messaggistica. Il protagonista di questo inganno non è un comune malvivente, ma Goku. Ebbene sì, il celebre guerriero della serie Dragon Ball. Il messaggio, che sta facendo il giro del web, racconta una storia tanto improbabile quanto pericolosa. L’eroe Sayan sostiene di dover affrontare Freezer ma di aver finito i fagioli senzu, quindi chiede urgentemente un aiuto economico. La cifra richiesta? “Appena” 500€, da inviare tramite PostePay. Se il denaro non dovesse arrivare, secondo il messaggio, la Terra sarebbe in pericolo.

WhatsApp: un inganno grottesco che nasconde un pericolo reale

A prima vista, questa richiesta sembra così assurda da risultare innocua. Eppure, alcune persone hanno preso sul serio il messaggio e hanno realmente inviato il denaro ai truffatori. Questo ha trasformato uno scherzo in un problema concreto. Tanto che gli esperti di sicurezza informatica invitano a prestare attenzione a questi raggiri e a segnalarli immediatamente alle autorità competenti. Nonostante il tono ironico, il fenomeno è indicativo di come le truffe online si stiano evolvendo sempre più. Sfruttando personaggi amati dal pubblico, anche se di fantasia, per ingannare le vittime.

Il fatto che qualcuno abbia davvero creduto alla richiesta di Goku su WhatsApp dimostra quanto sia facile cadere nei tranelli digitali. I criminali informatici sanno bene come sfruttare l’emotività delle persone. Ecco perché utilizzano strategie sempre più ingegnose per ottenere denaro. Insomma, anche una truffa apparentemente ridicola come questa può avere conseguenze concrete. Specialmente per chi non è abituato a riconoscere i tentativi di raggiro.

Per difendersi, il consiglio è sempre lo stesso. Ovvero ignorare questi messaggi, non rispondere e, soprattutto, non inviare denaro. È fondamentale segnalare ogni tentativo di truffa alla polizia postale per impedire che altre persone possano cadere nella stessa rete. In fondo, se Goku fosse davvero nei guai, basterebbe chiedere aiuto alla miliardaria Bulma. Senza bisogno di ricorrere a sconosciuti su WhatsApp.