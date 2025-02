CoopVoce: 300 GB, minuti illimitati e SMS a soli 9,90 € al mese!

CoopVoce ha lanciato una promozione interessante per chi decide di passare al loro operatore mobile entro il 5 marzo. L’offerta EXTRA 300, che comprende 300 GB sulla rete 4G, minuti illimitati e 1000 SMS, è proposta al prezzo fisso di 9,90 € al mese, senza alcun aumento futuro. Un punto da sottolineare è che l’attivazione è gratuita, sia che si decida di ricevere la SIM a casa, sia che si opti per il ritiro presso uno dei numerosi punti vendita Coop.

Passa a CoopVoce e attiva EXTRA 300!

L’offerta è disponibile a chiunque desideri passare a CoopVoce, sia mantenendo il proprio numero che attivando uno nuovo. Per coloro che decidono di attivarla online, hanno fino a 30 giorni per completare l’attivazione, scegliendo tra l’attivazione via video riconoscimento o tramite SPID. Nel caso si scelga la spedizione a casa, il processo è semplice: una volta ricevuta la SIM, sarà necessario inserire il numero d’ordine e seguire le istruzioni online. L’autenticazione, che può essere fatta sia tramite SPID che con video identificazione, è rapida e comoda, richiedendo solo pochi minuti.

Una volta completata l’attivazione, il servizio sarà attivo in breve tempo, e si potrà iniziare a utilizzare la nuova SIM con il piano EXTRA 300. Per chi preferisce andare in negozio, è possibile ritirare la SIM in uno dei punti vendita Coop, dove l’attivazione avverrà ugualmente senza costi aggiuntivi.

CoopVoce si distingue per la sua trasparenza, con un piano che non prevede sorprese o costi nascosti, e per l’assenza di vincoli, offrendo un’ulteriore garanzia sulla sua serietà. Inoltre, l’opzione di disporre di un’assistenza clienti tramite app e chat rende l’esperienza di utilizzo ancora più semplice e immediata.

Se sei interessato, non perdere tempo: passa a CoopVoce con EXTRA 300 prima del 5 marzo e approfitta della promozione che rende l’attivazione gratuita e il piano tariffario conveniente per sempre.