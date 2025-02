Samsung rilascerà il suo tri-fold soltanto in alcuni paesi

Samsung ha deciso di puntare tutto sugli smartphone pieghevoli, introducendo nuovi modelli e rivelando l’arrivo di versioni particolarmente sofisticate, come il suo inedito Galaxy Tri-fold. Lo smartphone in grado di piegarsi tre volte sarà rilasciato nei prossimi mesi, ma una recente indiscrezione ha rivelato che potrebbe non essere destinato al mercato globale, almeno in un primo momento.

Samsung Galaxy Tri-fold: cosa aspettarsi dal nuovo pieghevole

Stando a quanto riferito da un informatore, il Samsung Galaxy Tri-fold sarà rilasciato soltanto in alcuni Paesi. Non conosciamo ancora le destinazioni scelte dall’azienda ma è quasi certo che, in un primo momento, sarà possibile acquistare il dispositivo in un numero limitato di Paesi. Samsung potrebbe rivolgere lo sguardo alle restanti destinazioni soltanto dopo aver avuto modo di sondare il terreno e valutare l’accoglienza rivolta al nuovo dispositivo.

Il costo dello smartphone, infatti, potrebbe non convincere tutti gli utenti, soprattutto se accompagnato da dettagli poco curati dovuti alle possibili difficoltà riscontrate dall’azienda durante la realizzazione del dispositivo. Si dice, appunto, che la piega del display sarà molto evidente per via della complessa realizzazione di un display in grado di piegarsi per ben tre volte su se stesso. Il risultato immaginato è simile a quanto attualmente visibile su Galaxy Z Fold 6.

Le migliorie potrebbero comunque coinvolgere la scocca dello smartphone, che sarà più robusta, e il design, che potrebbe rendere lo smartphone simile all’ancora sconosciuto Galaxy Z Fold 7. Le informazioni trapelate rivelano, inoltre, la presenza di una fotocamera posizionata al centro dello smartphone ma non ci sono ancora notizie riguardo le specifiche tecniche che andranno a caratterizzare il Tri-fold di Samsung.

Per l’azienda si tratta senza alcun dubbio di una vera e propria sfida che potrebbe consentirle di recuperare il suo primato nel settore ma il rischio di deludere il pubblico realizzando un dispositivo dalla qualità discutibile è alto.