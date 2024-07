Samsung sta depositando una quantità di brevetti notevole per proteggere la proprietà intellettuale delle proprie invenzioni. L’ultimo documento scoperto riguarda una feature che potremmo trovare sui Galaxy Z Fold 7.

I foldable di nuova generazione saranno caratterizzati da display flessibili innovativi che permetteranno di risolvere una problematica che ha lasciato scontenti molti utenti. Infatti, fino ad ora, il sensore di impronte digitali per lo sblocco e l’attivazione del dispositivo non era integrato nel display.

Il motivo di questa scelta è da ricercare nelle particolari caratteristiche intrinseche del display flessibile. Le limitazioni tecniche non permettevano di utilizzare la tecnologia integrata sotto i pannelli per il lettore di impronte.

Samsung potrebbe utilizzare sul Galaxy Z Fold 7 una tecnologia appena brevettata per migliorare la lettura delle impronte digitali

Come svelato da David di @xleaks7 in collaborazione con il team di TheNerdStash, un nuovo brevetto Samsung descrive un sensore per rilevare le impronte digitali su tutta l’intera superficie del pannello.

Il brevetto indica un cambiamento radicale dal punto di vista costruttivo che renderà possibile questo upgrade. Infatti, l’azienda coreana punta a modificare completamente il modo in cui vengono sovrapposti gli strati di materiale per comporre il vetro pieghevole.

Verrà utilizzato un substrato rigido o un substrato flessibile che può essere piegato ma il materiale principale non sarà il poliammide. In questo modo, sarà possibile integrare su tutta la superficie del display i rilevatori.

La diretta conseguenza è che si potrà poggiare il dito su qualsiasi parte del display, piegato o esteso, per consentire il rilevamento dell’impronta. Chiaramente si tratta di un risultato notevole che cambierà il modo di usare gli smartphone pieghevoli.

Ci aspettiamo che Samsung continui a sviluppare la nuova tecnologia per migliorarla e ottimizzarla. Se tutto dovesse procedere per il meglio, immaginiamo che il debutto potrebbe avvenire con i Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7 previsti nel 2025.