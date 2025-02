Samsung Galaxy A26: rivelate le nuove colorazioni

Samsung continua la sua strategia di aggiornamento dei propri dispositivi. L’azienda sudcoreana si concentra ora sulla gamma media ed economica. Dopo le prime indiscrezioni sul Galaxy A56, le informazioni più recenti riguardano il nuovo Galaxy A26. Un dispositivo che punta a offrire un’esperienza solida a un prezzo accessibile. Grazie a nuove immagini trapelate da fonti affidabili, sono state mostrate le colorazioni del nuovo smartphone. I colori saranno tre: verde menta, bianco e nero.

Samsung si prepara al nuovo Galaxy A26

Dal punto di vista estetico, il prossimo smartphone mantiene molte caratteristiche del suo predecessore. Ciò senza introdurre cambiamenti radicali. Il display sarà da 6,64 pollici. Dimensione che rientra negli standard attuali per i dispositivi appartenenti alla fascia media. Le dimensioni complessive del dispositivo dovrebbero attestarsi intorno ai 164×77,5×7,7mm. Con uno spessore che arriva a 9,7mm se si considera il modulo fotocamera.

La parte frontale conserva il notch a “U” per la fotocamera anteriore. Una soluzione che risulta non all’avanguardia. Ma che permette di contenere i costi di produzione. Inoltre, il bordo inferiore dello schermo appare ancora una volta più pronunciato rispetto agli altri tre lati. Un dettaglio comune ai dispositivi di fascia economica. Sul retro, invece, si nota una novità importante. Le fotocamere non sono più disposte singolarmente, ma racchiuse in un modulo nero a forma di pillola.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il Galaxy A26 dovrebbe mantenere molte delle caratteristiche del Galaxy A25. Il processore sarà quasi certamente l’Exynos 1280. Il chip proprietario di Samsung che offre buone prestazioni per l’uso quotidiano. Una delle configurazioni previste include 6 GB di RAM. Ciò garantisce una discreta fluidità nell’esecuzione delle applicazioni più comuni. Anche se non introduce innovazioni rivoluzionarie, il prossimo smartphone di Samsung si presenta come una scelta interessante per chi cerca un telefono affidabile a un prezzo competitivo. Con un design leggermente rinnovato e caratteristiche solide, potrebbe conquistare una buona fetta di mercato.