Nintendo: mercato mobile in espansione

Durante una sessione Q&A con gli investitori, seguita alla pubblicazione dei risultati finanziari del terzo trimestre chiuso il 31 dicembre, Furukawa ha evidenziato come le app mobili rappresentino un’opportunità strategica per Nintendo. Pur senza fornire dettagli sui prossimi titoli, ha dichiarato che il settore è cruciale per raggiungere nuovi giocatori che non possiedono una console tradizionale.

A supporto di questa visione, Furukawa ha rivelato che i giochi mobile di Nintendo hanno superato i 900 milioni di download a settembre 2024.

“Anche se non possiamo fornire dettagli sulle future pubblicazioni di applicazioni, stiamo continuando a sviluppare nuove app di gioco. In futuro, anche con la transizione a Nintendo Switch 2, sarà importante ampliare i punti di contatto al di là dei videogiochi. Riteniamo che gli smart device avranno un ruolo sempre più rilevante e continueremo a investire in ricerca e sviluppo in questo settore.”

Oltre ai giochi, Nintendo punta anche su applicazioni di altro genere per rafforzare l’interazione con le proprie IP. Un esempio concreto è Nintendo Music, lanciata lo scorso anno, che rappresenta un modello di come le app possano arricchire l’ecosistema della compagnia.

L’integrazione con Switch 2

Furukawa ha inoltre lasciato intendere che Nintendo continuerà a sviluppare applicazioni pensate per espandere e integrare i giochi destinati a Switch 2. L’idea è quella di creare una sinergia tra console e dispositivi mobili, offrendo esperienze complementari che possano migliorare il coinvolgimento degli utenti.

L’approccio di Nintendo al mercato mobile, dunque, non si limiterà ai giochi standalone, ma punterà sempre più a creare un ecosistema interconnesso tra console e smartphone, per garantire un’esperienza sempre più ricca e accessibile a tutti i giocatori.

