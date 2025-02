Dodge Hornet GLH: rinascita con più stile e potenza

La nuova Dodge Hornet GLH, attesa per il 2025, riporterà in auge il mitico acronimo Goes Like Hell. La vettura si ispira a un’epoca di corse e audacia, fondendo innovazione e tradizione. In piena filosofia del marchio, il modello punterà a superare ogni limite, offrendo un’esperienza di guida unica e coinvolgente.

Il potentissimo ritorno della Dodge Hornet GLH

Nei nuovi modelli, ogni dettaglio tecnico è studiato per esaltare la sporitvità. Infatti, la versione GT, già apprezzata per i suoi 268 cavalli, sarà ulteriormente potenziata nella variante GLH, grazie agli aggiornamenti Direct Connection. Il nuovo motore turbo a 4 cilindri da 2,0 litri, abbinato a una trasmissione ottimizzata, mira a superare i 300 cavalli. Offrendo, infatti, una marcia in più in termini di potenza e coppia, che potrebbe arrivare a raddoppiare rispetto a modelli precedenti.

Accanto alla GT, troviamo la versione ibrida plug-in Hornet R/T GLH, pronta ad offrire un’esperienza leggermente diversa ma non meno emozionante. Presentandosi, infatti, con un powertrain da 288 cavalli, garantisce performance superiori, mantenendo al contempo la precisione e l’agilità tipiche della gamma. Inoltre, un kit di sospensioni ribassato di un pollice trasforma radicalmente il crossover in una berlina sportiva, completata da cerchi da 20 pollici. Il tutto è complementato da paraurti inferiori verniciati, una grafica dedicata, e un sistema di scarico che intensifica un suono deciso ed aggressivo.

Con questa rivoluzione, la nuova Dodge Hornet GLH promette prestazioni elevate e un design accattivante. Dove ogni elemento, dalla meccanica al look, è studiato per offrire un’esperienza di guida unica. Inoltre, i prezzi di partenza, rispettivamente 31.585 dollari per la GT e 47.485 per la R/T Plus, posizionano la versione GLH in una fascia intermedia. In questo modo si garantisce accessibilità senza compromessi sulla sportività e sull’emozione di guida. La proposta, infatti, mira a conquistare un ampio pubblico offrendo, non solo potenza, ma anche stabilità e un design distintivo.