Nintendo eShop, nuovi sconti con la promo “Gioca Ancora”

Il colosso del gaming Nintendo continua a proporre svariate promozioni di rilievo su Nintendo eShop che permettono agli utenti di portarsi a casa tanti titoli interessanti a dei prezzi decisamente convenienti. Una delle ultime promozioni rese disponibili dell’azienda è quella denominata “Saldi Gioca Ancora”. Come da tradizione dell’azienda, anche questa volta gli utenti potranno accedere a degli sconti davvero eccezionali, anche per videogiochi piuttosto noti. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

Nintendo eShop, nuove occasioni imperdibili con “Saldi Giochi Ancora”

In questi ultimi giorni il colosso del gaming Nintendo ha reso disponibili su Nintendo eShop una nuova promozione decisamente interessante. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promozione denominata “Saldi Gioca Ancora”. Quest’ultima promo darà la possibilità agli utenti di accedere a numerosi videogiochi anche piuttosto noti ma a dei prezzi estremamente convenienti.

Per gli amanti del mondo dei maghi dell’universo di Harry Potter, è ad esempio disponibile all’acquisto il videogioco denominato Hogwarts Legacy + Campioni di Quidditch Deluxe. Quest’ultimo ha solitamente un prezzo di vendita piuttosto elevato pari a 99,99 euro. Tuttavia, con la nuova promozione resa disponibile da Nintendo, gli utenti potranno acquistarlo ad un prezzo scontato di soli 29,99 euro.

Per i fan del personaggio di Sonic, invece, sono al momento disponibili all’acquisto ad un super prezzo ben due videogiochi. Si tratta nello specifico dei giochi Sonic Frontiers e Sonic Sonic X Shadow Generations. Questi hanno solitamente un prezzo di listino pari rispettivamente a 59,99 euro e 49,99 euro. Ora, però, gli utenti potranno portarseli a casa con notevole sconto. I prezzi sono infatti rispettivamente di 20,99 euro per il primo gioco e 37,49 euro per il secondo gioco.

Insomma, con questa super promo gli utenti potranno acquistare per la propria console numerosi videogiochi a dei super prezzi. Ricordiamo però che la promo in questione sarà disponibile all’attivazione fino al 23 febbraio 2025.