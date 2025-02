Google Messaggi integra WhatsApp per videochiamate rapide

Google sta lavorando a un’importante novità per Google Messaggi e WhatsApp, due delle app di messaggistica più utilizzate. Una futura integrazione permetterà agli utenti di avviare videochiamate WhatsApp direttamente dalla schermata della chat di Google Messaggi, senza dover aprire l’app separatamente. Questa funzione, individuata nella versione v20250131 dell’app da uno sviluppatore, semplificherà notevolmente l’esperienza utente, riducendo i passaggi necessari per avviare una chiamata.

Attualmente, Google Messaggi offre già un’integrazione con Google Meet, ma il suo utilizzo è limitato dalla necessità di avere l’app installata. Se il destinatario non ha Meet sul proprio dispositivo, l’operazione diventa meno immediata. Con l’aggiunta di WhatsApp, invece, si farà affidamento su un’app di largo utilizzo, riducendo il rischio che l’interlocutore non abbia accesso al servizio. L’integrazione sarà disponibile solo per le chat individuali, mentre per le videochiamate di gruppo resterà necessario l’uso di Google Meet.

Nel video condiviso dallo sviluppatore, è possibile vedere come la nuova funzione verrà implementata. Il pulsante per avviare una videochiamata sarà posizionato in alto a destra nella schermata della chat. Se il destinatario non ha WhatsApp, riceverà una notifica che lo inviterà a scaricare l’app, anche se questa circostanza è piuttosto rara. Questa novità renderà Google Messaggi e WhatsApp più connessi, migliorando la praticità del servizio e offrendo agli utenti un’alternativa veloce alle soluzioni esistenti.

Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle tempistiche di rilascio dell’integrazione, ma è probabile che Google stia testando la funzione prima di distribuirla a tutti gli utenti. Bisognerà attendere per vedere quando la possibilità di avviare videochiamate WhatsApp direttamente da Google Messaggi diventerà disponibile per il pubblico.