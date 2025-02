TSMC, continuano le restrizioni per la realizzazione di chip AI

TSMC è una delle leader mondiali per la produzione di chip di alta qualità e ultimamente stanno nascendo delle leggi che limitano la loro produzione. Più nello specifico si tratta di chip AI che quindi lavorano ad un livello superiore rispetto agli altri e che verranno impiegati nei computer di ultima generazione. Proprio per questo TSMC non spedirà più chip in Cina che sono stati realizzati con tecnologie più elevate rispetto alla classe 16 nm.

Il motivo di questa decisione deriva proprio da un fatto che era accaduto l’ anno scorso in cui un chip “proibito” prodotto da TSMC era stato inserito all’ interno di un acceleratore AI di Huawei. Infatti da quel momento si erano bloccate le spedizioni di chip realizzati con tecnologie a 7 nm e inferiori. Per questo la società ha deciso di non inviare dei prodotti che poi sarebbero stati maneggiati diversamente dalle società con cui prendeva degli accordi.

TSMC, nuove restrizioni verso la Cina

Le sanzioni americane impongono che le aziende cinesi dovranno utilizzare delle organizzazioni chiamate OSAT che vengano approvate dal governo americano. Inoltre i chip realizzati con tecnologie inferiori o uguali a 16 nm non dovranno essere spediti. Dato che TSMC è la prima al mondo per la produzione di chip di qualità superiore, molte aziende si rifanno ad essa per la realizzazione dei loro prodotti. Il fatto di introdurre delle ulteriori restrizioni alla Cina, dimostra come gli USA non vogliono affidarle questa tecnologia per ragioni di sicurezza nazionale. In questi ultimi tempi ci sono molti dubbi in merito all’ utilizzo dell’ intelligenza artificiale da parte della Cina. Infatti sembra che ne stia addestrando una utilizzando un acceleratore AI da 2.000 schede GPU Nvidia H800. Queste schede sono realizzate con tecnologia 4 nm che quindi vanno ad infrangere le norme imposte dagli USA.

Insomma nascono molte perplessità sul futuro dei chip che soprattutto verranno realizzati con tecnologie sempre più avanzate che potranno essere utilizzate anche in campo AI.