Dodge Hornet GLH: la rivincita di una leggenda ora con più potenza

La Dodge Hornet GLH si prepara a riportare in auge una delle sigle più iconiche degli anni ’80, un ritorno che farà vibrare i cuori degli appassionati. Il leggendario “Goes Like Hell” si riflette oggi in una versione ancora più potente e dinamica della Hornet, pronta a fare la differenza nel 2025. Se la GT base aveva già 268 cavalli, la versione GLH alzerà il livello, puntando a superare i 300 cv grazie agli aggiornamenti Direct Connection. E non si tratta solo di numeri: il cuore pulsante della Dodge Hornet GT GLH sarà un motore turbo a 4 cilindri da 2,0 litri, affiancato da una trasmissione ottimizzata che renderà la guida ancora più adrenalinica. La nuova versione ibrida plug-in, la Hornet R/T GLH, avrà anch’essa una marcia in più. Con un motore da 288 cv, la R/T GLH potrebbe ricevere solo aggiornamenti marginali, ma la vera novità è nella sua estetica. Il prezzo di partenza della Dodge Hornet GT è di 31.585 dollari, mentre la versione top di gamma R/T Plus tocca i 47.485 dollari, senza contare i costi aggiuntivi per la destinazione. La versione GLH, purtroppo, non ha ancora un prezzo definito, ma si prevede che rientrerà in una fascia intermedia.

Look e stile rinnovato per una potentissima Dodge

Non è solo la potenza a stupire. La Dodge Hornet GLH non sarà solo una macchina da corsa, ma un’auto che farà parlare di sé anche per il suo aspetto. Con un kit di sospensioni ribassato di un pollice, l’auto avrà un aspetto più sportivo, quasi da berlina da competizione. I nuovi cerchi da 20 pollici con finitura lavorata e i paraurti inferiori verniciati le doneranno un tocco di eleganza e aggressività. Sarà anche il suono a far sentire la sua presenza: si prevede un sistema di scarico aftermarket per un sound ancora più audace. Ma cosa conta di più? La sensazione di velocità e la stabilità su strada di questa Dodge. Con una sospensione perfetta e una grafica dedicata, ogni dettaglio è pensato per esaltare la sportività. La Dodge Hornet GLH non è solo un’auto, è una ruggente e adrenalinica esperienza di guida.