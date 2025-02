1Mobile: 5G e tanto altro ad un prezzo super con questa promozione

Se vi siete stancati della promozione che avete attiva sul vostro numero di cellulare e avete intenzione di sostituirla con una più moderna e ricca di tantissime possibilità, sicuramente un provider che potreste prendere in considerazione è rappresentato da 1Mobile, quest’ultimo infatti rappresenta una scelta decisamente di ottimo livello dal momento che garantisce da sempre promozioni convenienti e competitive, il punto di forza di quest’ultimo è infatti rappresentato dal prezzo che risulta essere decisamente accessibile a qualsiasi tipologia di utente.

Recentemente il provider tinto di rosso ha anche attivato la connettività 5G aggiungendola al pool di opzioni messo a disposizione Dei propri clienti con offerte dedicate proprio a questa tipologia di connettività, scopriamo insieme qualche dettaglio in più e soprattutto una super offerta attualmente disponibile sul sito ufficiale dell’operatore italiano.

Tutto ad un prezzo super

Come potete leggere dal banner presente qui in alto l’offerta in questione garantisce 150 GB in connessione 5G con minuti limitati e 50 SMS, il costo dell’offerta si articola in due differenti step, il primo mese avrà il costo di cinque euro, a partire dal secondo il costo mensile sarà di 6,99 €, per di più al momento dell’attivazione Pagherete un contributo di 5 euro per la nuova Sim, ma potrete effettuare la portabilità completamente gratuita da qualsiasi operatore presente, dunque non ci sono vincoli di questo genere, dettaglio certamente da non sottovalutare.

Allo stato attuale si tratta di una delle promozioni più convenienti disponibili sul mercato, il particolare dettaglio di nessun vincolo di portabilità rappresenta certamente una peculiarità ottima, sono in pochi infatti gli operatori ad offrire una libertà di questo genere, se siete interessati dunque l’unica cosa che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale del provider in questione per poi procedere l’attivazione in pochi semplici clic, dopodiché vi basterà attendere l’arrivo della Sim fisica per usufruire del vostro numero.