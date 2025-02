WindTre Unlimited con Vivo Y28s gratis: scopri l’offerta con smartphone incluso

La WindTre Unlimited 200 5G è tra le migliori offerte attualmente disponibili per coloro che desiderano navigare senza alcun limite e ottenere un nuovo smartphone, il tutto senza dover affrontare spese eccessive. L’offerta, infatti, permette di ricevere tantissimi servizi e include nel prezzo uno smartphone 5G. Ogni nuovo cliente potrà così decidere se acquistare il dispositivo gratuitamente offerto da WindTre o attivare esclusivamente l’offerta e ricevere ogni mese Giga senza limiti.

Offerta WindTre: Giga senza limiti e smartphone gratis

I nuovi clienti WindTre hanno la possibilità di scegliere tra numerosissime offerte. Il listino del gestore è tra i più ampi e include tariffe capaci di soddisfare chiunque, anche gli utenti che desiderano ottenere uno smartphone nuovo. Oltre a consentire di acquistare smartphone a rate o a costi ridotti, abbinando l’acquisto alle offerte voce e internet, WindTre propone delle promozioni decisamente particolari, tramite le quali i clienti possono ottenere uno smartphone 5G a costo zero.

La WindTre Unlimited 200 5G è soltanto una delle quattro opzioni appartenenti a quest’ultima categoria. I nuovi clienti hanno a disposizione ben quattro opzioni differenti, la più economica disponibile a soli 12,99 euro al mese. Per quanto riguarda l’offerta Unlimited, invece, il costo ammonta a soli 14,99 euro al mese e include:

Minuti senza limiti per le chiamate verso qualsiasi numero

200 SMS da inviare a qualunque numero

50 minuti per le chiamate verso l’estero

200 GB in FULL SPEED

Giga senza limiti in 5G

Call center senza attese

A rendere il tutto ancora più interessante è la possibilità di ottenere uno smartphone Vivo Y28s 5G senza dover affrontare alcuna spesa. I clienti potranno ricevere il dispositivo senza dover sostenere spese extra, basterà indicare la propria preferenza al momento dell’acquisto della nuova SIM e dell’attivazione della tariffa. Il gestore consente di cambiare lo smartphone da abbinare alla tariffa scegliendo tra i numerosi dispositivi in listino, gran parte dei quali a costo zero. In ogni caso, è bene tenere in considerazione che, in base al dispositivo scelto, al costo di rinnovo potrebbe essere sommata una spesa aggiuntiva e che potrebbe essere necessario andare incontro a un costo iniziale.