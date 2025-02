Attiva l’offerta Start 5G di WindTre e ricevi uno smartphone omaggio

Il listino offerte dell’operatore WindTre include parecchie opzioni tramite le quali è possibile ricevere uno smartphone in omaggio, tra queste la WindTre Start 5G. L’offerta è rivolta a tutti i nuovi clienti, i quali dovranno sostenere soltanto la spesa necessaria per il costo di rinnovo dell’offerta per ricevere uno smartphone HONOR 200 Smart in omaggio.

Come attivare l’offerta WindTre Start 5G

La WindTre Start 5G può essere richiesta da tutti i nuovi clienti del gestore, i quali possono attivare una nuova linea o richiedere il trasferimento del numero dal precedente operatore. In entrambi i casi, i clienti dovranno sostenere una spesa di 9,99 euro per l’attivazione e un costo di 10,00 euro per la nuova SIM, salvo promozioni. Sarà, inoltre, richiesto il saldo anticipato del costo di rinnovo, pari a soli 12,99 euro al mese.

Le spese saranno addebitate automaticamente dal gestore su carta di credito o PayPal: i clienti dovranno indicare la modalità di pagamento preferita al momento dell’attivazione. Ognuno potrà scegliere di attivare l’offerta online, con ritiro della SIM in negozio; o presso uno dei punti vendita abilitati.

Tutti i servizi inclusi nel prezzo

Il costo dell’offerta è decisamente irrisorio, soprattutto se considerati i servizi garantiti dal gestore. Ogni mese, infatti, sarà possibile usufruire di:

Minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS da inviare a qualunque numero

200 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

Lo smartphone HONOR 200 Smart non necessiterà di alcuna spesa extra ma i clienti potranno anche decidere di cambiare il dispositivo optando per uno degli smartphone proposti dal listino WindTre. Il gestore, infatti, mette a disposizione dei suoi clienti numerosi smartphone 5G, alcuni dei quali a costo zero. I clienti interessati a cambiare smartphone dovranno comunque verificare il costo previsto e, se presente, la spesa anticipata prevista dal gestore, da sostenere al momento dell’acquisto dell’offerta.