WindTre e Very Mobile: nuova promo con Netflix e 100 Giga gratis

Dal 6 febbraio 2025, nei negozi WindTre aderenti, è disponibile una nuova promozione per i clienti Very Mobile. Chi sceglie di attivare una linea fissa WindTre potrà ottenere uno sconto sull’abbonamento mensile. Oltre che 100GB al mese per un anno sulla propria SIM Very. L’offerta è disponibile anche nelle versioni che includono Netflix. Sia con il piano Standard con pubblicità che con quello senza pubblicità.

Very Mobile: Netflix incluso e prezzi scontati, ecco i dettagli

I clienti Very Mobile possono attivare una linea fissa con diverse tecnologie. Tra cui Fibra FTTH fino a 2,5Gbps, FTTC o FWA Outdoor 5G. Il prezzo della promo parte da 27,99€ al mese, con modem incluso e Amazon Prime gratis per 12 mesi. Però, diversamente dai clienti WindTre di rete mobile, chi possiede una SIM Very Mobile non ha diritto ai giga illimitati. Ma può usufruire di circa 100GB in più al mese per un anno. Se la SIM Very viene disattivata, la tariffa della rete fissa torna automaticamente al prezzo standard.

L’offerta WindTre Super Fibra & Netflix comprende anche un abbonamento alla nota piattaforma di streaming. La versione con il piano Standard con pubblicità ha un prezzo scontato di 27,99€ al mese per chi utilizza la tecnologia FTTH su rete Open Fiber. Il costo sale a 29,99€ per FTTC e Fibra FTTH su rete Fastweb.

Per chi desidera il piano Netflix Standard senza pubblicità, il prezzo è in promozione fino al 28 febbraio 2025 a 35,49€ al mese per la rete Open Fiber FTTH. Dal 1° marzo 2025, con l’aumento del costo degli abbonamenti Netflix, il canone salirà a 36,49€ al mese.

Chiunque attivi la promo riceverà un’email con il link per completare l’attivazione di Netflix, collegandosi dalla propria rete WindTre. Se il cliente ha già un abbonamento Netflix attivo, potrà associarlo all’offerta e continuare a utilizzarlo senza interruzioni. Insomma, il gestore dispone di soluzioni adatte ad ogni tipo di esigenza.