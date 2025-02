Taxi vs NCC: la battaglia per la liberalizzazione del trasporto

L’Associazione Articolo 16 ha presentato una proposta di legge che punta a liberalizzare il trasporto non di linea. Il settore è dominato ormai dalla potente lobby dei taxi e non permette a nessuno di entrarvi. La legge avanzata si basa su un principio molto semplice. Per essa ogni cittadino ha il diritto di scegliere il mezzo di trasporto più adatto alle proprie esigenze. Questo diritto, scritto nell’articolo 16 della Costituzione, oggi risulta parzialmente negato da un sistema di trasporto pubblico inefficiente e da norme obsolete. Ma perché il cittadino dovrebbe essere limitato nel suo diritto di scegliere come muoversi? Perché non potrebbe scegliere un Uber invece di un Taxi? La proposta vuole cambiare tutto, riducendo la dipendenza dalle auto private e migliorando anche l’ambiente urbano. Con questa legge, il trasporto pubblico non di linea diventa un’attività libera, senza le attuali restrizioni imposte dalle licenze comunali. Le nuove autorizzazioni sarebbero rilasciate a livello regionale, eliminando vincoli inutili. Il risultato? Più libertà per i noleggi con conducente (NCC), che non dovrebbero più partire necessariamente dalla rimessa, ma possono raccogliere clienti su prenotazione, con l’unica condizione di non operare su piazza, un settore riservato esclusivamente ai taxi. Un piccolo passo verso la liberalizzazione che potrebbe migliorare la qualità del servizio per tutti.

Le sfide politiche per la rottura del monopolio dei taxi

La proposta, che inizierà presto la raccolta firme, punta a raccogliere 50.000 adesioni per portare la discussione in Parlamento. Ma sarà davvero possibile cambiare la legge? Il governo attuale, con il ministro Salvini e la sua posizione vicina ai taxi, non sembra essere favorevole. Il partito di Forza Italia si prepara tuttavia a presentare una legge simile, mentre altri come il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sembrano più favorevoli alla discussione. L’Italia è pronta per una rivoluzione nel trasporto? Come reagirebbero i tassisti? Non bene sicuramente. Con l’introduzione delle app per il noleggio, i consumatori però avranno davvero più libertà. Ma sarà il Parlamento a decidere se cambiare il futuro della mobilità e dare davvero una svolta al monopolio dei taxi.