Amazon sconta di 350 euro il robot aspirapolvere Narwal Freo X Ultra

Sconto da non perdere su Amazon per gli utenti che vogliono acquistare il Narwal Freo X Ultra, un robot aspirapolvere di ottima qualità, che finalmente viene abbassato nella spesa finale da sostenere, lo sconto applicato è del 37% rispetto al listino originale, facilitando l’acquisto da parte dei consumatori nazionali, e non solo.

Coloro che sceglieranno di acquistarlo potranno fare affidamento su una stazione di svuotamento automatico, ottima per ridurre la manutenzione da parte dell’utente stesso, proprio perché la vaschetta interna della polvere viene svuotata in automatico ogni qualvolta la pulizia viene terminata. La potenza di aspirazione è di circa 8200 Pa, con spazzola zero-grovigli, perfetta per evitare che i capelli o peli di animali si possano attorcigliare, e tecnologia DirtSense, che permette di riconoscere automaticamente il livello dello sporco, andando di conseguenza a regolare in automatico la potenza di aspirazione.

Narwal Freo X Ultra: uno sconto mai visto prima d’ora su Amazon

Il prezzo di listino di questo ottimo robot aspirapolvere è di 949 euro, un device che rientra perfettamente nella fascia medio-alta della telefonia mobile, ma che Amazon ha deciso di ridurre fortemente, rendendolo molto più vicino alle richieste degli utenti. Negli ultimi 30 giorni era sceso a 799 euro, per poi abbassarsi ulteriormente a 599 euro proprio oggi, con uno sconto complessivo del 37% rispetto al listino. Lo potete ordinare premendo questo link.

Come vi dicevamo nei paragrafi precedenti, le dimensioni del robot non sono particolarmente grandi o complesse, raggiungendo per la precisione 37 x 43,4 x 41,5 centimetri, con la stazione di svuotamento automatico. Ciò che cattura l’attenzione sono le sue curve sinuose, meno spigolose di altre soluzioni attualmente disponibili sul mercato, il che lo rende adatto alla maggior parte degli ambienti, anche moderni.