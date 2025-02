Honor 200: un prezzo ASSURDO solo oggi è attivo su Amazon

Gli smartphone sono una componente fondamentale delle nostre vite, per questo motivo al giorno d’oggi si possono trovare sul mercato innumerevoli modelli di indubbie qualità e fasce di prezzo differenti. Su Amazon in questi giorni è possibile approfittare di una promozione più unica che rara, con la quale l’utente può effettivamente acquistare Honor 200, risparmiando non poco sul listino originario.

In termini dimensionali il prodotto non presenta differenze particolari rispetto agli standard cui siamo solitamente abituati in questo periodo, infatti il peso è di 187 grammi, con dimensioni di 161,5 x 74,6 x 7,7 millimetri di diagonale. Il display è un OLED da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione 1200 x 2664 pixel, tecnologia di ultima generazione, con più di 16 milioni di colori e 436 ppi. A muovere il sistema ci pensa il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, octa-core con frequenza di clock a 2,63 GHz, con GPU Adreno 720, che viene completato dalla configurazione che prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Honor 200: che prezzo basso su Amazon

Honor 200 rientra perfettamente nella fascia media, uno smartphone dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, che oggi gli utenti possono fare proprio con l’investimento finale di soli 369,90 euro, e la possibilità di approfittare della variante no brand con garanzia della durata di 24 mesi. Andate subito qui per acquistarlo.

Uno dei suoi più grandi punti di forza è chiaramente la batteria, componente da 5200mAh, che non delude assolutamente le aspettative, proprio con la sua capacità di garantire una resa massima in termini di durata temporale, con il minimo sforzo, e la possibilità comunque di fare ugualmente affidamento sulla ricarica rapida, il che permette di poter tornare ad utilizzare il device in poco tempo, senza dover attendere tempistiche eccessivamente lunghe rispetto ad altrove.