Samsung Galaxy S25 Edge, i nuovi dettagli per il display e telaio

Arrivano ulteriori dettagli per quanto riguarda Samsung Galaxy S25 Edge, i quali riguardano alcune parti fondamentali del dispositivo in questione. Queste nuovi cambiamenti sono così importanti?.

Parliamo di piccoli dettagli che forniscono al telefono un aspetto diverso per quanto riguarda il lato fisico, ma anche dal punto di vista componentistico.

Samsung Galaxy S25 Edge, nuovi cambiamenti?

Nelle ultimissime ore sono emersi, nuovi dettagli per quanto riguarda il Samsung Galaxy S25 Edge, lo smartphone del colosso sudcoreano che ci ha anticipato con tempi molto brevi l’intera fase di lancio degli S25 e che con molta probabilità arriverà nella primavera. Per lui il display sarà un pannello Dynamic AMOLED 2X avente una luminosità di picco di 2.600 nit, refresh variabile da 1 a 120 HZ e cornici di 1,32 mm. Il rivestimento per quest’ultimo sarà in Corning Gorilla Armor 2.

Viene anche menzionato il supporto alla tecnologia ProScaler, la quale ha debuttato questo anno sugli altri Galaxy S25. Parliamo di un algoritmo AI che migliora le immagini fino al 40%. Il chip dovrebbe essere lo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, visto che trattiamo una delle soluzioni custom che Samsung e Qualcomm hanno voluto sviluppare.

Continuando per la descrizione hardware ci aspettiamo ancora per Samsung Galaxy S25 Edge12 GB di RAM LPDDR5X e vari tagli di memoria UFS 4.0. Oltre a questo il SoC includerà il solito hardware dedicato alla connettività, come il 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Il telaio del telefono dovrebbe essere spesso di circa 6 mm e sarà realizzato in Armor Aluminum.

Samsung Galaxy S25 Edge avrà anche una batteria da 3.900 mAh e andrà a supportare una ricarica rapida fino ai 25 W. La fotocamera principale sarà da 200 MP, la singola ausiliaria dovrebbe essere una ultrawide da 12 o 50MP. La frontale dovrebbe rimanere da 12 MP. Lo smartphone potrebbe essere presentato nel corso del mese di aprile e che il prezzo dovrebbe essere una media tra S25 Plus e S25 Ultra.