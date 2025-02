Android 16, arrivano gli avvisi per il cambio del fuso orario

Torniamo nel reame degli aggiornamenti, i quali ormai stanno portando delle novità davvero particolari, come una di Android 16. Questa nuova novità potrebbe essere un buon preavviso.

Parliamo di funzionalità che possono essere molto utili per essere avvisati sul fuso orario.

Android 16, delle nuove notifiche?

Da quanto comunicato, Android 16 potrebbe portare con se una novità davvero molto interessante per gli svariati viaggiatori internazionali. Questa nuova novità fornirà la possibilità di poter ricevere una notifica quando il sistema va ad aggiornare le svariate impostazioni del fuso orario. La scoperta è rivelata tramite alcune stringhe di testo tra le ultime build Beta rilasciata ai tester che si sono iscritti al programma.

A quanto pare nella versione build Beta di Android 16 il toggle non compare per default, ma sono riusciti lo stesso ad attivarlo. Secondo queste informazioni sarà piazzato nella pagina dedicata a data e ora delle impostazioni del sistema operativo.

Come già si sa Android 16 sarà già in grado di rivelare in modo automatico se l’utente stesso è arrivato in una località con un fuso orario diverso da quello che già si ha. Successivamente, se nelle impostazioni è specificato di applicare quello corretto, l’utente sarà avvisato con una relativa notifica. Quest’ultima comunicherà direttamente che il fuso orario è cambiato e il corpo approfondirà il tutto spiegando il nome e il numero di ore in eccesso o in difetto rispetto Greenwich.

Come va sempre ricordato non si può confermare che le funzionalità che sono scoperte in questa fase di sviluppo debutteranno in maniera ufficiale nel sistema operativo stesso. Sicuramente non è impossibile che Google decida di lasciare perdere o posticipare verso altre release di Android 16. Così può sembrare una piccola modifica molto semplice da implementare. Per la quale tutti noi possiamo essere molto ottimisti nel suo arrivo nella prossima estate con il nuovo Android 16.