Perché Samsung ha rimosso il Bluetooth dalla S-Pen?

Una recente decisione di Samsung ha sollevato diverse polemiche. Si tratta della decisione di rimuovere il supporto Bluetooth dalla S-Pen del Galaxy S25 Ultra. Ufficialmente, l’azienda ha dichiarato che la funzione era poco utilizzata. Eppure, sembra che la motivazione potrebbe essere diversa. I teardown pubblicati da esperti come iFixit hanno messo in evidenza un aspetto curioso. Il Galaxy S25 Ultra conserva ancora la bobina di ricarica induttiva per la S-Pen. Ciò nonostante la rimozione del Bluetooth. Tale particolare solleva interrogativi sull’effettiva motivazione dietro la modifica.

Samsung ha rimosso il sistema Bluetooth dalle S-Pen: perché?

In molti hanno ipotizzato che la decisione non sia stata programmata. Se lo fosse stata, l’azienda sudcoreana avrebbe probabilmente eliminato del tutto la bobina. Si tratta, infatti, di una componente costosa e ingombrante. In tal modo, Samsung avrebbe potuto ottimizzare spazio e costi. Allo stesso modo, la S-Pen stessa avrebbe potuto essere semplificata. Ciò sostituendo il circuito stampato con un semplice blocco di plastica. Invece, sembra che la scelta sia stata fatta all’ultimo minuto.

La S-Pen del Galaxy S25 Ultra, quindi, presenta ancora il circuito stampato che avrebbe dovuto supportare il Bluetooth, ma manca dei componenti necessari per farlo funzionare. Ciò suggerisce che Samsung abbia preferito “disattivare” la funzione piuttosto che affrontare eventuali problemi tecnici o di compatibilità. Una delle ipotesi più accreditate riguarda le nuove cover magnetiche Qi2. La posizione del magnete, infatti, potrebbe interferire con la ricarica induttiva della penna, rendendo le Air Gesture e altre funzioni Bluetooth inaffidabili.

Tale mossa ha sollevato diverse critiche, soprattutto considerando il prezzo elevato del Galaxy S25 Ultra. Quest’ultimo parte da 1.499 euro. La decisione di rimuovere una funzione senza ridurre il costo finale del prodotto appare poco trasparente. La mancanza di chiarezza sulla vicenda non fa che alimentare il malcontento tra i fan del marchio. In molti si aspettano maggiore attenzione e innovazione in un dispositivo di fascia così alta.