OPPO Find N5: un nuovo punto di riferimento per i pieghevoli

OPPO Find N5 si prepara a rivoluzionare il mercato dei dispositivi pieghevoli. Il nuovo modello, che arriverà a livello internazionale come OnePlus Open 2, infatti, ha già ottenuto due certificazioni prestigiose da TÜV Rheinland. Ovvero”Worry Free Folding” e “Imperceptible Crease”. La prima attesta l’affidabilità della cerniera, mentre la seconda garantisce una piega dello schermo quasi impercettibile. A queste si aggiunge la certificazione IPX9. La quale protegge il dispositivo dai getti d’acqua calda ad alta pressione.

Resistenza e innovazione: il nuovo standard di OPPO

Per garantire una maggiore resistenza, OPPO ha scelto una lega di titanio per la cerniera, migliorandone robustezza e durata nel tempo. Anche se la casa produttrice non ha ancora rilasciato dati precisi sulla resistenza alle aperture e chiusure ripetute, le specifiche lasciano intuire prestazioni superiori. L’attenzione ai dettagli si riflette anche nello schermo. Quest’ ultimo infatti sfrutta la tecnologia Waterfall di quarta generazione e un rivestimento UTG (Ultra-Thin Glass). OPPO sostiene che la piega sia meno visibile rispetto al modello precedente. Ma si tratta di un’affermazione che potrà essere verificata solo con l’uso quotidiano.

Se da un lato la piegatura è stata affinata, dall’altro OPPO Find N5 si distingue per la sua resistenza. La certificazione IPX9 lo rende uno dei pochi pieghevoli in grado di sopportare acqua calda ad alta pressione senza subire danni. Però, come accade per molti dispositivi con cerniera esposta, manca una protezione certificata contro la polvere.

Insomma, l’arrivo di Find N5 segna un momento importante per il settore. Molti utenti, delusi dall’assistenza tecnica di altri brand, stanno volgendo lo sguardo verso OPPO. L’azienda, con questo modello, punta così a sfidare direttamente Samsung. Il colosso che, per anni, ha dominato il mercato dei pieghevoli. Se il nuovo smartphone riuscirà a mantenere le promesse fatte, potrebbe rappresentare una svolta nel settore. Diventando una vera e propria alternativa per tutti coloro che cercano una soluzione più resistente e raffinata.