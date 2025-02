Fino al 17 febbraio, CoopVoce EVO 150 a 6,90 €

Fino al 17 febbraio, CoopVoce propone una promozione interessante per chi è alla ricerca di una nuova offerta telefonica. Con il piano EVO 150, i nuovi clienti possono usufruire di 150 GB di traffico dati sulla rete mobile 4G, minuti illimitati e 1000 SMS, al costo mensile di 6,90 €. Questa tariffa si rinnova automaticamente ogni mese senza alcun aumento, permettendo di avere una spesa fissa e prevedibile. CoopVoce si distingue per la sua politica di trasparenza e stabilità dei prezzi, dato che non ha mai aumentato le tariffe ai propri clienti.

EVO 150 di CoopVoce

L’attivazione dell’offerta è gratuita sia per chi sceglie di ricevere la SIM direttamente a casa, sia per chi la ritira presso uno dei 900 punti vendita Coop. In entrambi i casi, l’attivazione è senza costi aggiuntivi, il che rende la promozione ancora più vantaggiosa. Inoltre, per coloro che rimarranno con CoopVoce per almeno tre mesi, l’operatore offre un bonus cashback di 20 € come premio di fedeltà. Questo incentivo è valido anche per chi deciderà di mantenere il proprio numero di telefono, un ulteriore vantaggio per chi non vuole cambiare il proprio contatto.

Il processo di attivazione è estremamente semplice e può essere fatto direttamente online, grazie alla possibilità di attivare la SIM tramite video identificazione o SPID. Questa opzione rende l’intera esperienza comoda e sicura, consentendo ai clienti di evitare lunghe attese in negozio. La spedizione della SIM a casa è un ulteriore vantaggio, permettendo di ricevere la SIM comodamente a domicilio e procedere con l’attivazione seguendo una semplice guida online. In alternativa, chi preferisce ritirare la SIM in un punto vendita Coop può farlo in maniera rapida, senza complicazioni.

Oltre alla tariffa vantaggiosa, EVO 150 offre numerosi servizi inclusi, come l’hotspot, la protezione dai numeri a sovraprezzo e la gestione del piano tariffario tramite l’app CoopVoce. La promozione rappresenta un’opportunità unica per chi cerca un’offerta completa, conveniente e senza impegni a lungo termine.