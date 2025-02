Logitech G Pro X Wireless: sconto del 47% su Amazon, un prezzo PAUROSO

In questi giorni su Amazon potete approfittare di un prezzo veramente molto conveniente applicato direttamente sulle Logitech G Pro X Wireless Lightspeed, un nome lunghissimo per descrivere un paio di cuffie wireless da gaming, perfettamente compatibili con qualsiasi dispositivo in commercio, sia essa la console Microsoft o Sony, come anche Nintendo Switch o un notebook di vario genere.

L’attenzione al dettaglio ed al design la notiamo sin dal primo momento in cui le prendiamo in mano, le forcelle sono il alluminio, il copriorecchie in memory foam con rivestimento premium in similpelle, la fascia per la testa è realizzata in acciaio con imbottitura in memory foam. In vendita in tre colorazioni differenti tra loro, integrano un driver da 50 millimetri, un Pro-G di ottima qualità che innalza nuovamente il livello della resa audio da parte delle stesse cuffie Logitech.

Logitech G Pro X Wireless Lightspeed, lo sconto inedito su Amazon

La promozione attivata da Amazon in questi giorni prevede una forte riduzione del prezzo di vendita di queste cuffie da gaming Pro, che appartengono ad ogni modo alla fascia alta. Il suo prezzo di listino sarebbe di 239,99 euro, ma in questi giorni è prevista una importante promozione che lo abbassa del 47%, in modo da poter investire solamente 128,09 euro, ricordando e sottolineando che il prezzo più basso raggiunto nel corso degli ultimi 30 giorni era stato di 148,12 euro. Le potete acquistare premendo qui.

Essendo cuffie wireless, integrano al proprio interno una batteria ricaricabile, parliamo di un componente che può garantire fino a 20 ore di utilizzo continuativo, senza doversi minimamente preoccupare della ricarica stessa. Sono cuffie compatibili, tra le varie cose, con DTS:X 2.0, di ultima generazione.