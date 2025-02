YouTube domina lo streaming TV negli USA, supera Netflix

Neal Mohan, il CEO di YouTube, ha di che festeggiare. Oltre a celebrare i 20 anni della piattaforma, c’è un altro traguardo importante da sottolineare: negli Stati Uniti, YouTube è ormai il re incontrastato dello streaming sui televisori. Gli utenti americani lo usano più sulla TV che su smartphone, tablet o computer. E i numeri parlano chiaro: ogni giorno vengono guardate più di un miliardo di ore di video direttamente dal televisore.

YouTube festeggia 20 anni e conquista lo streaming TV

Ma c’è di più. YouTube non è solo il più usato sui TV, è anche l’app di streaming video più popolare negli USA, conquistando l’11% del mercato. Netflix, il suo più grande concorrente, si ferma invece all’8,5%. Un risultato che non arriva per caso, ma che è frutto di una serie di migliorie pensate proprio per rendere l’esperienza su grande schermo più intuitiva e coinvolgente.

Per esempio, YouTube ha introdotto una barra laterale che permette di leggere descrizioni e commenti senza interrompere la visione. Inoltre, ha migliorato la grafica delle playlist, che ora somigliano sempre di più a delle vere e proprie serie TV, con episodi organizzati in stagioni. L’idea è rendere la fruizione più fluida e immersiva, come se si stesse guardando un servizio di streaming tradizionale.

Ma non finisce qui. YouTube sta testando nuove funzioni per rendere la visione ancora più interattiva. Una di queste permette di usare lo smartphone come “secondo schermo” per commentare i video o addirittura fare acquisti in tempo reale. Un’altra, chiamata “Watch With“, punta a incentivare i creator a trasmettere in diretta mentre commentano eventi sportivi o spettacoli musicali, creando una sorta di visione condivisa con il pubblico.

Tutto questo sta portando grandi risultati, come dimostrano gli oltre 8 milioni di abbonati a YouTube TV. Questo servizio, disponibile solo negli USA, offre più di 100 canali live a 83 dollari al mese, unendo in un’unica app la TV tradizionale e i contenuti in streaming.

Come ha detto Mohan, “sempre più persone associano il concetto di guardare la TV a guardare YouTube”. Del resto, l’offerta della piattaforma è vastissima: dai video brevi agli streaming in diretta, dai podcast agli eventi sportivi. Ce n’è davvero per tutti.

YouTube TV: più popolare di Netflix negli USA

Va però precisato che questi numeri si riferiscono agli Stati Uniti, dove sono disponibili tutte queste funzionalità avanzate, compreso l’abbonamento a YouTube TV. In Italia e in altri paesi, invece, il panorama potrebbe essere diverso: gli smartphone restano ancora il dispositivo più utilizzato per guardare video, proprio come nel 2021, quando rappresentavano il 63% delle visualizzazioni.

Insomma, YouTube continua a cambiare il nostro modo di fruire i contenuti, e sembra che la TV tradizionale stia lasciando sempre più spazio allo streaming. Chissà se questa tendenza si confermerà anche in altri paesi nei prossimi anni.