iPhone SE 4: un dettaglio potrebbe far storcere il naso agli utenti

È ufficiale: il nuovo iPhone SE 4 arriverà tra pochissimi giorni. A confermarlo è lo stesso Tim Cook tramite un post condiviso su X, nel quale comunica l’arrivo di un nuovo dispositivo nella giornata del 19 febbraio. La notizia era stata già diffusa da Mark Gurman, che aveva rivelato che il nuovo dispositivo “economico” di casa Apple sarebbe arrivato entro pochi giorni e quanto pare sarà proprio così.

Le informazioni sulle peculiarità dello smartphone sono state protagoniste di una quantità innumerevole di anticipazioni, alcune delle più recenti riguardanti il nome del dispositivo, che potrebbe abbandonare la sigla SE per essere chiamato iPhone 16E. In realtà, quasi sicuramente Apple manterrà invariato il nome del suo melafonino, che accoglierà comunque parecchie novità e tra queste un dettaglio che potrebbe far storcere il naso agli utenti.

iPhone SE 4: lo spazio di archiviazione potrebbe far discutere

Get ready to meet the newest member of the family. Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu — Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025

Gli aggiornamenti tanto vociferati nel corso di questi mesi hanno fatto sì che l’iPhone SE 4 sia tra i dispositivi più attesi dell’anno. A suscitare tanta curiosità è soprattutto l’arrivo di Apple Intelligence, vero e proprio punto di forza del melafonino di nuova generazione; così come, la scelta del colosso di abbandonare il TouchID in favore del FaceID, pur restando dubbia la presenza della Dynamic Island, che potrebbe non essere ancora destinata ai dispositivi economici di Apple. Le novità attese, dunque, non sono di poco conto ma un dettaglio potrebbe comunque non essere ben accolto dagli utenti.

Negli ultimi giorni si è fatta strada la notizia per cui l’iPhone SE 4 avrà uno spazio di archiviazione minimo di 64 GB, scontrandosi con la pratica sempre più accolta dalle aziende rivali, che entro l’anno proporranno dispositivi con uno spazio minimo di 128 GB. L’informazione non ha ancora ricevuto particolari conferme, dunque è bene prendere con le pinze quanto emerso e attendere il lancio ufficiale dello smartphone per poter giungere a delle vere e proprie conclusioni. È certo che la scelta di proporre uno spazio minimo di 64 GB potrebbe rappresentare un dettaglio al quale gli utenti potrebbero far caso durante l’acquisto, ma staremo a vedere quale sarà la strategia del colosso.