Cohere nuove cause in corso per la sua AI

Il settore dell’intelligenza artificiale è di nuovo al centro di una nuova controversia. Al centro di quest’ultima c’è Cohere. La startup di intelligenza artificiale con una valutazione di ben 4,6 miliardi di euro. La disputa legale parte dall’uso non autorizzato di materiale protetto da copyright per l’addestramento dei modelli linguistici. Secondo i principali attori coinvolti, Cohere avrebbe utilizzato articoli di grande valore senza autorizzazione, manipolandoli e generando contenuti distorti, ma attribuiti alle testate originali.

Cohere al centro di una nuova disputa legale

L’accusa solleva interrogativi fondamentali non solo sul diritto d’autore, ma anche sulla responsabilità delle AI nel diffondere informazioni accurate. Un esempio citato nella causa riguarda un articolo del The Guardian sull’attacco di Hamas al festival musicale Nova in Israele. In tale caso, la tecnologia di Cohere ha combinato erroneamente suddetti eventi con una sparatoria avvenuta in Canada nel 2020. Creando una narrativa confusa.

Danielle Coffey, CEO della News Media Alliance, ha descritto la situazione come un vero e proprio furto. A tal proposito, la richiesta di risarcimento è significativa. È stato chiesto fino a 138.000 euro per ogni contenuto violato. Oltre a un appello per una regolamentazione più severa sull’uso del giornalismo nell’ambito AI.

Mentre gli editori cercano di creare un precedente legale, Pam Wasserstein di Vox Media ha sottolineato la necessità di stabilire norme più chiare. Ciò per proteggere l’integrità del giornalismo e la giusta remunerazione per i creatori di contenuti. Dal canto suo, Cohere ha respinto le accuse. La startup sostiene che le sue pratiche rispettano i diritti di proprietà intellettuale e che la causa è priva di fondamento. In ogni caso, suddetta battaglia legale segna un punto di svolta per il rapporto tra intelligenza artificiale e giornalismo. La sentenza non solo definirà i confini legali di tali tecnologie, ma influenzerà anche il futuro della creatività e della proprietà intellettuale.